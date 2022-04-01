Edirne'de katledilen 4 kişilik aile olayında önemli gelişme! Katilin takma dişi ve kanlı ayak izi bulundu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Elmalı köyünde, önceki gün sabah kooperatiften gelen görevliler, çiftçilik ve besicilik yapan Güner ailesi süt getirmeyince telefonla aradı. Aileye ulaşamayan görevlinin yönlendirmesiyle eve giden kişi, açık kapının hemen girişinde Anıl Güner'i (26) ölü bulunca durumu köylülere bildirmişti. Eve giren köylüler, Mehmet Güner'in (55) yatak odasında, eşi Filiz Güner'in (47) mutfakta, aynı adı taşıyan babası Mehmet Güner'in (76) de aynı bahçe içinde bulunan kendi evinin önünde cesetleriyle karşılaştı. İhbar üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Mehmet ve Filiz Güner çifti ile oğulları Anıl'ın başından, Mehmet Güner'in ise omzundan ve boynundan vurulduğu tespit edildi. Cenazeler dün defnedilirken, vahşetle ve katille ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Köyde yaşayan Berk Erdoğan, dün tutuklandı. İddialara göre Berk Erdoğan, evde Anıl Güner ile boğuştu. Ardından 6 mermi ile infaz edilen Anıl Güler olay yerinde hayatını kaybetti. Ancak katil evde birçok iz bıraktı. Katilin, Anıl Gülerle yaşadığı arbedede takma dişi düştü. Kanlı ayak izi de ikinci delil olarak evde kaldı. Ayrıca HTS kayıtlarında da Berk Erdoğan'ın orada olduğu anlaşıldı. Hapse gönderilen 25 yaşındaki Berk Erdoğan, suçlamalarının hiçbirini kabul etmedi.

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