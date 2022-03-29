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    Ordu'da geçen hafta sevgilisi tarafından katledilen Eda Evli'nin cinayetinin detayları tüyler ürpertti

    Geçen hafta Ordu'da sevgilisi tarafından boğularak öldürülen Eda Evli’nin KADES’ten yardım istemesine rağmen kurtarılamadığı ortaya çıktı. Cinayetin detayları ise tüyler ürpertti.

    V’Eda’ gecesi!

    Ordu'da geçen hafta korkunç bir cinayet işlendi. Sinan Şimşek yaka kartı ipiyle Eda Evli'yi (22) katletti. Cinayetin detayları tüyleri ürpetti. İddiaya göre Evli ile evlenmek için eşinden boşanan Şişmek, gece doğum günü kutlarken kıskançlık krizine girdi. Alkolün de etkisiyle Evli'yi boğmak istedi. Telefondaki KADES uygulamasına basan Evli'nin mesajı alan polis, kapıya geldi.



    ODAYA KİLİTLEDİ
    Şimşek, içeride yalnız olduğunu belirterek polislerin eve girmesini önledi. Kilitle odada da kimsenin olmadığını söyledi. Ancak o odada Evli'nin can çekiştiği bir süre sonra belirlendi. Polisler kapıyı kırıp içeriye girdiğinde, ölmek üzere olan kadını hastaneye nakletti. Ancak doktorların çabası sonuç vermedi. Suçun itiraf eden Şimşek, çok alkollü olduğu için ne yaptığını bilmediğini söyledi. "Eda için eşimden boşandım. Boşandıktan sonra da beni bıraktı. Başkalarıyla gezip tozmaya başladı. Uyarmama rağmen yapmaya devam etti. Beni çok tahrik etti" dedi.



    BOĞAZINA İP DOLADI
    Kıskanç sevgili Sinan Şimşek, Eda Evli'yi boğazına doladığı iple boğdu!

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    Haberler Yaşam Ordu'da geçen hafta sevgilisi tarafından katledilen Eda Evli'nin cinayetinin detayları tüyler ürpertti
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