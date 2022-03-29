Ordu'da geçen hafta sevgilisi tarafından katledilen Eda Evli'nin cinayetinin detayları tüyler ürpertti





ODAYA KİLİTLEDİ

Şimşek, içeride yalnız olduğunu belirterek polislerin eve girmesini önledi. Kilitle odada da kimsenin olmadığını söyledi. Ancak o odada Evli'nin can çekiştiği bir süre sonra belirlendi. Polisler kapıyı kırıp içeriye girdiğinde, ölmek üzere olan kadını hastaneye nakletti. Ancak doktorların çabası sonuç vermedi. Suçun itiraf eden Şimşek, çok alkollü olduğu için ne yaptığını bilmediğini söyledi. "Eda için eşimden boşandım. Boşandıktan sonra da beni bıraktı. Başkalarıyla gezip tozmaya başladı. Uyarmama rağmen yapmaya devam etti. Beni çok tahrik etti" dedi.