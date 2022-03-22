İstanbul Ümraniye'de suçsuz çocuğu bıçaklayıp öldürdüler (Yaşam haberleri)

İstanbul Ümraniye'de dün sabah korkunç bir olay meydana geldi. Kuyumcuda çalışan 21 yaşındaki Batuhan Kurt, işe gitmek üzere evden çıktı. Kurt, sokakta yürüdüğü sırada yanından geçen kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kalbinden yaralanan Batuhan Kurt, düştüğü yerden kalkarak koşmaya başladı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Panikle koşan genç, annesini aradı, "Annem ben bıçaklandım, ambulansa haber verin' dedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Batuhan Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Batuhan Kurt'un ağabeyi Oğuz Kurt, " 21 yaşındaydı kardeşim. Kimseyle husumeti olmayan, mahallede eş dost tarafından çok sevilen bir çocuktu. Suçluların bir an önce bulunmasını istiyoruz. Emniyet güçlerinden yardım istiyoruz" dedi.

ÜÇÜNCÜ KEZ DURUŞMADA

Antalya 'da 28 Temmuz'da kaybolduktan 5 gün sonra inşaat mühendisi ve emlakcı Mustafa Murat Ayhan tarafından korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (21) 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'üncü duruşması saat 14.00'de görülecek. Erdoğan ÖZTÜRK

HEDEF İSTANBUL'DU

Hakkari Yüksekova'da, İstanbul'da aktif görevde olan polis memuru A.K.'nin kullandığı araçta 133 parça halinde 52.5 kilo patlayıcı madde ele geçirildi. Zanlı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Soylu, A.K'nin 2019 yılında 'adi suçtan' ihraç edildiğini belirterek, "Daha sonra mahkeme kararıyla geri dönüyor. Hedefi İstanbul'du" dedi. Dilek Yaman DEMİR

LİMUZİNNNNNNNN

1986 yılında 18.28 metrelik boyutuyla dünyanın en uzun aracı olarak üretilen 'Amerikan Rüyası' adlı limuzin, makyajlanarak daha da uzatıldı. 30.54 metrelik yeni uzunluğuyla Guinness Rekorları'nı yeniden kıran araçtaki özellikler ise dikkat çekti. 75 kişinin aynı anda binebildiği araçta 26 tekerlek bulunurken, içerisinde jakuzi, helikopter pisti, mini golf sahası ve yüzme havuzu gibi lüks özelliklere sahip olan limuzin, iki tarafından da sürülebiliyor.

TÜRK TAKIMINDAN ZAFER

Farklı okullardan 18 lise öğrencisinden oluşan Türk takımı Golden Horn Robotics, 'First Robotics Competition San Francisco Regional'da önemli bir başarıya imza attı. Takım, 'Engineering Inspiration Award'ı kazandı.

NİKAHSIZ DÜĞÜN

İtalya eski Başbakanı Berlusconi, Marta Fascina ile "nikahsız düğün" töreni yaptı. Berlusconi (85) ile Fascina'nın (32) evlenme kararı, aile içinde büyük bir çatışmaya neden olmuş ve 6 milyar euroluk mirasın bölünme korkusu yaşanmıştı.

SİGARA KATLİAMI

İstanbul Sancaktepe'de 28 yaşındaki Reşit Y., ailesinin "sigara içme" diye kendisini uyarması üzerine çıkan tartışmada adeta katliam yaptı. Annesini silahla öldüren, babası ile iki kız kardeşini de yaralayan Reşit Y. gözaltına alındı. Baba Ahmet Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, kız kardeşlerin bacaklarında sıyrıklar olduğu belirtildi. Yunus Emre KAVAK

EVET BOĞDUM!

Annesinin kuzeni Birol K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden Nuray Demir, 18 Ocak 2020'de şikayetçi oldu. Demir, şikayetinde 3 kez evlilik yapan, 3 çocuk ve 2 torunu olan akrabası Birol K.'nin, ormana götürüp, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. Olay sonrası yapılan sağlık muayenesinde, cinsel istismar bulguları ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Birol K., tutuklandı. Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sonrası Birol K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nuray Demir'e ulaşamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu. Adnan Menderes Bulvarı'ndaki otelin odasına 19 Mart'ta görevliler, Nuray Demir'in cansız bedenini gördü. Aynı gün Yalova'da yakalanan Bektaş'ın, ifadesinde, daha önce evlenip boşandığını belirterek, "Eski karımdan beni aldattığı için ayrılmıştım. Otelde Nuray bana 'Evleninceye kadar bana karışamazsın' deyince boğarak öldürdüm" dedi.

VAKA SAYISI 14 BİN 933

Türkiye'de dün 281 bin 242 Covid-19 testi yapıldı. 14 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 18 bin 537 oldu.

38 MİLYON LİRA DEVRETTİ

6+Joker bilen çıkmayınca 38 milyon 776 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 195'er bin lira, 4 bilenler 2 bin 273'er lira, 3 bilenler 143'er lira, 2 bilenler 14'er lira alacak.

BİR KİŞİYE 738 BİN

10 bilen bir kişi, 738 bin lira kazandı . 9 bilenler 4 bin 903'er lira, 8 bilenler 244'er lira, 7 bilenler 48'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

8 AYDA ERİDİ

Amasya'da yaşayan Selahattin Özgen (68), kilolarına dur diyemedi! 140 kiloya kadar yükseldi. Sağlık sorunları artınca, zayıflamaya karar verdi. Spor yaptı, yediklerine dikkat etti. 8 ayda 50 kilo vererek 90'a indi. Bambaşka bir görünüme kavuşan Özgen, "Tansiyon ve diyabet ilaçlarımdan kurtuldum. Göbek kayboldu. 45 numara ayakkabı giyiyordum. Bol geldi. Şimdi 43 numara oluyor" dedi.

İYİLİK SMANI

Konya'da yaşayan 3 yaşındaki Ebrar Karaca, 7 aylıkken hastalandı. SMA hastası olduğu anlaşıldı. Ailesi, 20 milyon liralık tedavi masraflarını karşılayamadı. Küçük yavrunun verdiği yaşam mücadelesi kilometrelerce ötede Sivas'ta bulunan bir kafeye ulaştı. Kafede çalışan 27 personel bahşişlerini Ebrar için bağışladı. 3 haftada 5 bin 660 lira toplandı.

SU GİBİ GÜZEL

Mersin'de yaşayan Down sendromlu Ceren Su Yalçın, engelleri aştı. 5 yıldızlı bir otelde müşteri karşılama hostesi olarak çalışmaya başladı. Güler yüzü ve enerjisiyle herkesin sevgisini kazandı. "Burası benim ikinci evim. Pazartesiden cumaya kadar çalışıyorum. Hafta sonlarının bitmesini, çabucak pazartesi olmasını ve hemen buraya gelip çalışmaya başlamayı istiyorum" demesi herkesi duygulandırdı.

TAŞKIN UYARISI

İSKİ, İstanbullular'a çağrı yaptı: Barajlar taşıyor. Dere yataklarından uzak durun.

BEŞİKTEN MEZARA

Bandırma'da Deniz Taylan adlı bebek, beşikten düşerek hayatını kaybetti. Ailesi feryat etti.