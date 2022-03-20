Konya'da mera kavgası yüzünden 2 kişiyi öldüren katil zanlısının yeni felaketini Yasemin Çelik önledi

Olay geçen hafta ilçeye bağlı Türkmenkarahöyük'te yaşandı. Daha önceden iki kişiyi öldüren Hüseyin Koyuncu, Fehmi Türk'ün evine gitti. Burada Fehmi (61) ve oğlu Memduh Türk'ü (28) öldüren katil zanlısı, daha sonra muhtar azası Ali Dede Çelik'in evine gitti. Koyuncu, burada da Çelik'in 8 yaşındaki oğlu Osman Cihad ve ağabeyi Hamit Çelik'i (49) vurdu. Zanlı Koyuncu'nun elinde silahla katliam yapmak için muhtar azası Ali Dede Çelik'in evine gitti. Yasemin Çelik o gece yaşananları anlattı: "Kapı çaldı ve oğlum kapıyı açtı. Ses yabancı olunca kapıya çıktım. Eli belindeydi. Bana 'eşini çağır' dedi. Sürekli küfür edince üzerine yürüdüm. Silahı gördüm ve ağabeyime sıkmaya başladı. Sonra eşimle birlikte üzerine doğru atladık, oğlum vuruldu. Yere düşünce silahı almasın diye eline bastım. Katliama gelmiş. Ancak onu engelledik.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN