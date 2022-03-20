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    Konya'da mera kavgası yüzünden 2 kişiyi öldüren katil zanlısının yeni felaketini Yasemin Çelik önledi

    Konya'da mera kavgası yüzünden tartıştığı kişilerin evlerine baskın yaparak 2 kişiyi öldüren katil zanlısı Hüseyin Koyuncu’nun 2. bastığı evdeki katliamı Yasemin Çelik önledi... Cesaretli kadın, “Silahı elinden düşürünce eline bastım. Üzerinden yedek şarjörler ve mermiler çıktı. Katliama gelmiş” dedi.

    Tolga Yanık
    Yasemin’in bağımsızlığı cesareti

    Olay geçen hafta ilçeye bağlı Türkmenkarahöyük'te yaşandı. Daha önceden iki kişiyi öldüren Hüseyin Koyuncu, Fehmi Türk'ün evine gitti. Burada Fehmi (61) ve oğlu Memduh Türk'ü (28) öldüren katil zanlısı, daha sonra muhtar azası Ali Dede Çelik'in evine gitti. Koyuncu, burada da Çelik'in 8 yaşındaki oğlu Osman Cihad ve ağabeyi Hamit Çelik'i (49) vurdu. Zanlı Koyuncu'nun elinde silahla katliam yapmak için muhtar azası Ali Dede Çelik'in evine gitti. Yasemin Çelik o gece yaşananları anlattı: "Kapı çaldı ve oğlum kapıyı açtı. Ses yabancı olunca kapıya çıktım. Eli belindeydi. Bana 'eşini çağır' dedi. Sürekli küfür edince üzerine yürüdüm. Silahı gördüm ve ağabeyime sıkmaya başladı. Sonra eşimle birlikte üzerine doğru atladık, oğlum vuruldu. Yere düşünce silahı almasın diye eline bastım. Katliama gelmiş. Ancak onu engelledik.

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    Haberler Yaşam Konya'da mera kavgası yüzünden 2 kişiyi öldüren katil zanlısının yeni felaketini Yasemin Çelik önledi
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