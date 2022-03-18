Kanlıca'daki 260 yıllık Saffet Paşa Yalısı oturana mutsuzluk veriyor

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İstanbul Boğazı'nın kıyısında dizili yalılar, Türkiye'de zenginliğin sembolü. Ancak bunlardan biri var ki sahiplerine hiçbir zaman mutluluk getirmedi. Büyük üzüntüler yaşayan Saffet Paşa, kendi adını taşıyan bu yalıda öldü. Yalı defalarca yandı. Sabancı ailesiyle birlikte Akbank'ı kuran Ahmet Sapmaz tekstil sektöründe büyük yatırımlara imza attı.

Yalının yeni sahibi Sapmaz, battı. 1998'de vefat etti, yalı satıldı. Dinç Bilgin, Saffet Paşa Yalısı'nı satın aldıktan sonra hayatı karardı. Dinç Bilgin batan bankalar arasında olan Etibank'ın sahibiydi ve bütün mal varlığına el konuldu. Dinç Bilgin 10.5 ay tutuklu olarak yargılandı. TMSF'ye devredilen Saffet Paşa Yalısı, 2002 yılında 5 milyon dolara satıldı. Yalının yeni sahibi Erol Toksöz de Türkiye'nin sayılı zenginleri arasındaydı. Toksöz de 8 Ocak 2012'de öldü. Şimdilerde iki kardeş Ahmet Toksöz ve Zafer Toksöz birbirine düştü. Gözde yalının satışına ilişkin süreç, Beykoz 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne geldi. Zafer Toksöz, en kısa sürede yalının satılmasını istedi. Şimdi mahkeme satış için harekete geçti.

KARDEŞLER KÜSTÜ

Zafer Toksöz yalının en kısa sürede satılması için kardeşi Ahmet'le karşı karşıya geldi.