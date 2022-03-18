Aydın'da kızlarına güreşmeyi öğreten babanın hikayesi herkesin takdirini topladı (Yaşam haberleri)

Kick boksla 20'li yaşlara kadar ilgilenen Aydınlı marangoz Sabahattin Urfalıoğlu, çalışmak zorunda olduğu için ringlere çıkamadan spor yaşamını sonlandırdı. Evlilik ve iş derken kick boks Urfalıoğlu'nun yaşamından tamamen çıktı. Urfalıoğlu'nun içindeki spor aşkı, çocukları dünyaya geldiğinde yeniden canlandı. Kızları Emel ile Melek'i yönlendirmeye karar verdi.

Zamanla kick boksu seven ve ringlere çıkan iki kız kardeş, büyük başarılar kazandı. 16 yaşına gelen Emel ve Melek Urfalıoğlu, Avrupa ve Türkiye'de birçok şampiyonluk kazandı.

DANGAL'IN KONUSU

Mahavir Singh Phogat bir güreş hayranıdır. İki küçük kızına da güreş öğretmeye karar verir. Babita Kumari ve Geeta Phogat altın madalyalar kazanarak güreşte iddialı isimler haline gelir.

DOĞRU TERCİH!

Dünyanın en pahalı mantarlarından biri olarak bilinen "trüf"ü, özel eğitimli köpekler buluyor. Yüksek koku duyuları ve hareketli halleriyle arazide dolaşan radar köpekler toprağın altındaki mantarı saniyeler içinde tespit ediyor. Samsun'da 3 yıldır trüf mantarı avcılığı yapan 37 yaşındaki Fatih Gören, Lagotto Romagnolo cinsi eğitimli köpekleri "Radar" ve "Leo" ile birlikte dağ, tepe, ormanlık alan demeden trüf mantarı topluyor. Köpeklerin aylık getirisinin 10 bin lira civarında olduğu belirtildi.

VAKA SAYISI 21 BiN 354

Türkiye'de dün 319 bin 260 Covid-19 testi yapıldı. 21 bin 354 kişinin testi pozitif çıktı, 101 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 25 bin 619 oldu.

31 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 31 milyon 33 bin lira devretti. 5 bilenler 31 bin 710'ar lira, 4 bilenler 779'ar lira, 3 bilenler 37'şer lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.

BİR ÇİFT GÖZYAŞI

Antalya'da ikisi de engelli Buket- Armağan Tirtikoğlu, tüm engelleri aştı. Nikah kıydı. Ancak genç kadın, kansere yakalandı. Bir daha gözlerini açamadı.

MIKNATIS DEHŞETİ

İzmir'de Cemre Güler (2.5), oyuncağın içindeki mıknatısı yuttu. Hastanelik oldu. Ameliyatla kurtuldu. Doktorlar "Bağırsağının bir bölümü alındı" diye konuştu.

BALKONDAN DÜŞTÜ ÖLDÜ

Ümraniye'de bir çocuk annesi Ece Acar, 6. kat balkonundan düşerek öldü. Eşinin attığı öne sürüldü.

HERKES TERS YÖNDE

Edirneli sürücü ters yöne girdi. Yakalanınca sinirlendi: Ben değil karşıdan gelenler ters yönde...

EĞİTİME KAR TATİLİ

İstanbul'da yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle okullarda eğitime bugün ara verildi.

AH ÇOCUK İSTANBUL'DA

Buğrahan Demir, intihar etmek için evden kaçtı. Lüks aracıyla kaza yaptı. Hurdaya dönen otomobilden güçlükle çıkarıldı. Ancak ne yazık ki kurtarılamadı.