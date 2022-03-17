Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Yoğun bakımda 2 görevlinin kalem şakası yüzünden ölen Yusuf Sanin gibi 4 hastanın da şaka dan öldüğü ortaya çıktı

    İstanbul’da bir hastanede yoğun bakımdaki 2 görevlinin kalem şakalaşması sonucu Yusuf Sanin, can vermişti. Yoğun bakımda ölen 4 hastanın da şaka kurbanı olabileceği ortaya çıktı.

    Şaka değil gerçek!

    İstanbul'da bir hastanede yoğun bakımda görevli biyomedikal teknikeri ve hemşire arasındaki kalem şakalaşması faciayla sonuçlanmıştı. Hemşire Ekrem K., bir evrakı imzalamak için biyomedikal teknikeri Fatih K.'nin (35) cebindeki kalemi aldı. "Kalemi getir yoksa oksijen bağlantısını keserim" diyen Fatih K. dediğini yaptı ve oksijen vanasını kapattı. Skandal dolu anlarda, yoğun bakımda bulunan hastalar havasız kaldı. Hastane yönetimine göre, 5 hastanın oksijen desteği aldığı tespit edildi. Yusuf Sanin hayatını kaybetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yusuf Sanin'in(56) ölümüne neden olan tekniker hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açtı. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen dosyada, oksijen vanasını kapatması nedeniyle yoğun bakımdaki diğer 4 hastanın daha olaydan etkilendiği ortaya çıktı. Soruşturma daha da derinleştirilecek.
    Dilek YAMAN DEMİR



    BİNBİR SURAT
    Türkiye'nin yüz nakli ile tanıdığı Recep Sert, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Sert, 2019 yılında da cinayete teşebbüs suçundan tutuklanmıştı Türkiye'de yüz naklinde 5., çene naklinde ise ilk olan Recep Sert, yine suça karıştı. Balıkesir Edremit'te narkotik polisi, Bursa'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyonda aralarında Recep Sert'in de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Ekipler, baskında bir kilo 237 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Sert, daha önce de Bilecik'te çiğ köfteci İrfan Demir'in işyerini satıştan çıkan anlaşmazlık nedeniyle kurşunlamıştı. Eşi Esma Sert, akrabası Samet Sert ve Mehmet Cömert ile birlikte 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezaevine gönderilmişti.



    AŞK OLSUN!
    Samsun'da 2 çocuk babası 48 yaşındaki Salim Kayaoğlu, eşinden ayrılık kararı aldı. Bu sırada iş yerindeki iki kadınla yakınlaştı. Ancak birlikte alkol aldığı iki kadının kendisini uyuttuğunu ve uygunsuz görüntülerini çektiğini söyleyerek soluğu savcılıkta aldı. Kayaoğlu, kendisine şantaj yapan iki kadın tarafından 200 bin lira dolandırıldığını anlattı.



        HER DOLAP VAR
        Ankara'da yaşayan Ayten Kahraman, 7 yıl önce Adem Dolapçı ile tanıştı. Evlilik vaadine kandı. 5.5 milyon lirasını kaptırdı! Önceki gün de atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e çıktı. Yaşadıklarını anlattı. Dolapçı'nın yeni mağdurları da ortaya çıktı. Mağdurlardan Ali Yağız, "Hafriyat işlerini yaptım, 200 bin liramı vermedi. Arkadaşım Ali Alkan'ı da 1.7 milyon lira dolandırdı" açıklaması yaptı. Fransa'da inşaat işiyle uğraşan Ali Y. mağduriyetini şöyle anlattı: 38 bin 500 euro'mu kaptırdım!
        CEYHAN TORLAK


        SEVCAN'A YETER
        BURSA'DA Sevcan Demirkaya 11 aylıkken Serebral Palsi'ye yakalandı. Beyin felci başladı. İki kez ameliyat masasına yattı. Asla yılmadı.
        Annesi Yeter'in desteği ile hayata sarıldı. Üniversiteye girmeyi başardı. O sınıfta ders görürken annesi de hemen kapının yanındaydı.



        KIZIM İÇİN CANIM FEDA
        Eşinin terk ettiği Yeter Hanım, engelli kızını tek başına sırtladı. Üniversiteye girmesini sağladı.



            36 MİLYON DEVRETTİ
            6+joker bilen çıkmayınca 36 milyon 463 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, 413 bin lira kazandı. 4 bilenler 2 bin 77'şer lira, 3 bilenler 146'şar lira, 2 bilenler 14'er lira alacak.



            BİR TALİHLİYE 2.6 MİLYON
            5+1 bilen bir kişi, 2 milyon645 bin lira kazandı. 5 bilenler 3 bin 205'er, 4+1 bilenler 445'er, 4 bilenler 43'er, 3+1 bilenler 24'er, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.

            VAKA SAYISI 22 BİN 345
            Türkiye'de dün 324 bin 58 Covid-19 testi yapıldı. 22 bin 345 kişinin testi pozitif çıktı, 118 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 32 bin 364 oldu.

            SOYGUN MARATONU
            Bursa İnegöl'de Ahmet B, evini soyan 2 kadını 10 kilometre kovaladı. Polise yakalattı.

            ZEHİRE ÇÖZÜM
            Danimarka, yasa çıkarıyor: 2010'dan sonra doğanlara sigara satılamayacak.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Tarihi rivayet hayat buldu
            Haberler Yaşam Yoğun bakımda 2 görevlinin kalem şakası yüzünden ölen Yusuf Sanin gibi 4 hastanın da şaka dan öldüğü ortaya çıktı
                SON DAKİKA