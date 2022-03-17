Yoğun bakımda 2 görevlinin kalem şakası yüzünden ölen Yusuf Sanin gibi 4 hastanın da şaka dan öldüğü ortaya çıktı

İstanbul'da bir hastanede yoğun bakımda görevli biyomedikal teknikeri ve hemşire arasındaki kalem şakalaşması faciayla sonuçlanmıştı. Hemşire Ekrem K., bir evrakı imzalamak için biyomedikal teknikeri Fatih K.'nin (35) cebindeki kalemi aldı. "Kalemi getir yoksa oksijen bağlantısını keserim" diyen Fatih K. dediğini yaptı ve oksijen vanasını kapattı. Skandal dolu anlarda, yoğun bakımda bulunan hastalar havasız kaldı. Hastane yönetimine göre, 5 hastanın oksijen desteği aldığı tespit edildi. Yusuf Sanin hayatını kaybetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yusuf Sanin'in(56) ölümüne neden olan tekniker hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açtı. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen dosyada, oksijen vanasını kapatması nedeniyle yoğun bakımdaki diğer 4 hastanın daha olaydan etkilendiği ortaya çıktı. Soruşturma daha da derinleştirilecek.
Dilek YAMAN DEMİR
BİNBİR SURAT
Türkiye'nin yüz nakli ile tanıdığı Recep Sert, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Sert, 2019 yılında da cinayete teşebbüs suçundan tutuklanmıştı Türkiye'de yüz naklinde 5., çene naklinde ise ilk olan Recep Sert, yine suça karıştı. Balıkesir Edremit'te narkotik polisi, Bursa'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyonda aralarında Recep Sert'in de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Ekipler, baskında bir kilo 237 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Sert, daha önce de Bilecik'te çiğ köfteci İrfan Demir'in işyerini satıştan çıkan anlaşmazlık nedeniyle kurşunlamıştı. Eşi Esma Sert, akrabası Samet Sert ve Mehmet Cömert ile birlikte 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezaevine gönderilmişti.
AŞK OLSUN!
Samsun'da 2 çocuk babası 48 yaşındaki Salim Kayaoğlu, eşinden ayrılık kararı aldı. Bu sırada iş yerindeki iki kadınla yakınlaştı. Ancak birlikte alkol aldığı iki kadının kendisini uyuttuğunu ve uygunsuz görüntülerini çektiğini söyleyerek soluğu savcılıkta aldı. Kayaoğlu, kendisine şantaj yapan iki kadın tarafından 200 bin lira dolandırıldığını anlattı.