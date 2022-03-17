Yoğun bakımda 2 görevlinin kalem şakası yüzünden ölen Yusuf Sanin gibi 4 hastanın da şaka dan öldüğü ortaya çıktı

İstanbul'da bir hastanede yoğun bakımda görevli biyomedikal teknikeri ve hemşire arasındaki kalem şakalaşması faciayla sonuçlanmıştı. Hemşire Ekrem K., bir evrakı imzalamak için biyomedikal teknikeri Fatih K.'nin (35) cebindeki kalemi aldı. "Kalemi getir yoksa oksijen bağlantısını keserim" diyen Fatih K. dediğini yaptı ve oksijen vanasını kapattı. Skandal dolu anlarda, yoğun bakımda bulunan hastalar havasız kaldı. Hastane yönetimine göre, 5 hastanın oksijen desteği aldığı tespit edildi. Yusuf Sanin hayatını kaybetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yusuf Sanin'in(56) ölümüne neden olan tekniker hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açtı. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen dosyada, oksijen vanasını kapatması nedeniyle yoğun bakımdaki diğer 4 hastanın daha olaydan etkilendiği ortaya çıktı. Soruşturma daha da derinleştirilecek.

Dilek YAMAN DEMİR