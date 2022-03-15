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    • Yaşam
    • 15.03.2022 08:40
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    • 15.03.2022 09:40
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    İstanbul'da sır ölüm! Amerikan vatandaşı kişi evinde ölü bulundu! Polis soruşturma başlattı

    Son dakika haberi... İstanbul Cihangir'de yaşayan 59 yaşındaki Amerikan vatandaşı Nabeel Mahmood evinde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

    İstanbul’da sır olay! Amerikan vatandaşı kişi ölü bulundu

    Amerikan vatandaşı olan 59 yaşındaki Nabeel Mahmood Cihangir'deki evinde ölü bulundu. Nabeel Mahmoud'un ölüm nedeni ise yapılacak olan çalışmanın ardından belli olacak.

    Cihangir'de yaşayan Amerikan vatandaşı evinde ölü bulundu



    KALDIĞI APARTMANA 3 DEFA HIRSIZ GİRDİ
    İddaya göre yaşadığı yeri iş/ev olarak kullanan Nabeel Mahmood'un kaldığı apartmana daha önce 3 defa hırsız girdiği öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Amerikalı vatandaşın evinde ölü bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine Olay Yeri İnceleme Ekipleri ölen kişinin dairesinde çalışma başlattı. Nabeel Mahmoud'un ölüm sebebi araştırılmaya devam ediyor.

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