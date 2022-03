Çanakkale'de 2 milyon TL'lik vurgun yapan evlilik çetesi çökertildi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde 20 engelli ve yaşlı adamı evlilik vaadiyle kandıran çete, takibe alındı. Kurbanlardan genel vekaletname çıkartarak kredi çeken Zeynep T. (47), oğlu Ozan C. (22) ve 5 şüpheliyi yakalamak üzere iki operasyon yapıldı. Şüpheliler, benzeri işlemleri gerçekleştirmek üzereyken 11 milyon 500 bin TL'lik vurgun yapmadan önce polis ekiplerinin başarılı operasyonu sayesinde yakalandı. Zanlıların, 2 milyon lira vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Zeynep T. ile oğlu Ozan C., 2 yıl önce Çanakkale ve ilçelerinde de aynı yöntemle erkekleri 1 milyon 315 bin TL ve 40 bin dolar dolandırmıştı. Zeynep T. ve oğlu Ozan C., nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı.