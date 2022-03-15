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    Çanakkale'de 2 milyon TL'lik vurgun yapan evlilik çetesi çökertildi

    Çanakkale'de 20 engelli ve yaşlı adamı evlilik vaadiyle kandıran çete, 2 milyon TL vurgun yaptı. Yeni kurban ararlarken, hepsi yakalandı. İşte haberin tüm detayları...

    Çok ’çan’ yaktılar!

    Çanakkale'nin Çan ilçesinde 20 engelli ve yaşlı adamı evlilik vaadiyle kandıran çete, takibe alındı. Kurbanlardan genel vekaletname çıkartarak kredi çeken Zeynep T. (47), oğlu Ozan C. (22) ve 5 şüpheliyi yakalamak üzere iki operasyon yapıldı. Şüpheliler, benzeri işlemleri gerçekleştirmek üzereyken 11 milyon 500 bin TL'lik vurgun yapmadan önce polis ekiplerinin başarılı operasyonu sayesinde yakalandı. Zanlıların, 2 milyon lira vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Zeynep T. ile oğlu Ozan C., 2 yıl önce Çanakkale ve ilçelerinde de aynı yöntemle erkekleri 1 milyon 315 bin TL ve 40 bin dolar dolandırmıştı. Zeynep T. ve oğlu Ozan C., nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı.



    EVLİLİK KURBANI
    Çanakkale'de yaşayan Ali Güven, eşi öldükten sonra ikinci evliliğini yapmak isterken 35 bin lira dolandırılmıştı.

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    Haberler Yaşam Çanakkale'de 2 milyon TL'lik vurgun yapan evlilik çetesi çökertildi
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