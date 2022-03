Kadın PÖH’ler ‘Nene Hatun’un izinde! Gümüşhane dağlarında zorlu operasyonlar

"KADINLARIN GÜCÜ HİÇBİR ZAMAN BİTMEZ"

Zorlu görevleriyle ilgili kendilerine yönelen soruların sadece yakınlarından gelmediğini kaydeden kadın polis, "Burada komiserlerimiz, abilerimiz bize çok yardımcı oluyorlar, hepimize kardeşleri gibi davranıyorlar. Kendi canlarını bir koruyorlarsa bizim canımızı birden daha fazla koruyorlar. Bir gözleri önde gidiyorsa bir gözleri mutlaka arkada gidiyor. Biz abilerimizle ve komiserlerimizle çalışmaktan çok mutluyuz. İyi ki bu görevdeyiz. Üniformayı giydiğim zaman içimde farklı bir his oluşuyor. Bütün zorlukları aşabileceğini düşünüyorsun ki öyle de oluyor zaten. Evliysen evliliğinden feragat ediyorsun, annen baban uzaktaysa onlardan feragat ediyorsun, kardeşinle fazla görüşemiyorsun. Sadece iş arkadaşlarınla çok fazla görüşüyorsun, onları kardeş biliyorsun can biliyorsun. Üniformayı giydiğinde her şey çözülüyor aslında. Hemşireler de üniforma giyiyor, öğretmenler de. Hepsinin yaptığı bir fedakarlık var. Kalbinde vatan sevgisi varsa hiçbir zorluk gözünde olmuyor. Kadınlar her zaman güçlüdür. Evde, işte, çocuklarını eğitirken her zaman en güçlü karakter kadındır. Kadınların gücü hiçbir zaman bitmez, kadınlar hiçbir zaman güçlerinin bittiğini düşünmesin, güçlü olduklarının farkına varsın. Kadınlar güçlüdür ve daima güçlü kalacaktır. Buradan 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" diye konuştu.