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    • Yaşam
    • 06.03.2022 06:28
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    • 06.03.2022 06:28
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    Beyoğlu'nda refüje çarpan pikap devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

    Son dakika haberi... İstanbul Beyoğlu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan pikap, önce refüje çarptı ardından devrildi. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Beyoğlu’nda refüje çarpan pikap devrildi: 1’i ağır 3 yaralı

    Beyoğlu'nda refüje çarptıktan sonra devrilen pikapta bulunan 3 kişi yaralandı, 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

    Bedrettin Mahallesi Refik Saydam Caddesi Karaköy ayrımında Adem Ceylan yönetimindeki 76 DC 646 plakalı pikap refüje çarptıktan sonra takla atarak Tersaneler Caddesi'nde yan yattı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    Kazada Sinan Ceylan ağır yaralanırken Adem Ceylan ve Nevruz Menkuli'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Yaralılar tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırılırken takla atan pikap çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam Beyoğlu'nda refüje çarpan pikap devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
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