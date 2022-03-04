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    Genç işadamı Ali Baran Numanoğlu koronavirüsten hayatını kaybetti

    Coronavirüs 2 yıl önce tüm dünyayı sardı. Gün geçtikçe dalga dalga yayıldı. Mutasyona uğradıkça dehşet saçtı. Dünya genelinde milyonlarca insanı hayattan kopardı. Onlardan biri de Ali Baran'dı. Kapadokya'daki ünlü bir otelin sahibi olan genç iş insanı Ali Baran Numanoğlu, geçtiğimiz ay Coronavirüs'e yakalandı. Durumu ağırlaştı. Hayatını kaybetti.

    Katil corona

    Coronavirüs 2 yıl önce tüm dünyayı sardı. Gün geçtikçe dalga dalga yayıldı. Mutasyona uğradıkça dehşet saçtı. Dünya genelinde milyonlarca insanı hayattan kopardı. Onlardan biri de Ali Baran'dı. Kapadokya'daki ünlü bir otelin sahibi olan genç iş insanı Ali Baran Numanoğlu, geçtiğimiz ay Coronavirüs'e yakalandı.

    Durumu ağırlaştı. Kayseri'ye kaldırıldı. Ancak entübe edilip yoğun bakıma alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ani ölüm Nevşehir ve çevresinde de büyük üzüntüye yol açtı. Bu arada genç iş insanının 1984- 1999 yılları arasında Ürgüp Belediye Başkanı olarak görev yapan Rıfat Kürşat Numanoğlu'nun oğlu olduğu vurgulandı.

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