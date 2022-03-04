Cani adam boşanma aşamasındaki eşini yaraladı (Yaşam haberleri)

İstanbul Sarıyer'de Satılmış Acar, boşanma aşamasındaki eşi Aysun Acar'ı vücudunun 4 yerinden bıçakla ağır yaraladı. 3 gün boyunca yoğun bakımda kalan talihsiz kadın, "Özellikle kalbimin oraya doğru saplamaya çalıştı. Boğazıma da saplamaya çalıştı ama nasıl saplayamadı hatırlamıyorum. Dışarı çıkarsa beni öldürür" dedi.

PARÇALARA AYIRMIŞ

Almanya'da Hüseyin Uzunoğlan, 4 çocuk annesi eşi Elif'i öldürüp bahçeye gömdü. Alman polisi, bahçede yaptığı kazıda cesedin sadece başı ve gövdesini buldu. Talihsiz kızın kardeşi Eren Aslan, "Ablamın cesedinin kalan kısımları nerede? Ablamın parçaları bulunsun ve ruhunu huzura kavuşturalım" dedi. Mehmet BONCUK

KANLI PUSU

Denizli Merkezefendi'de Can D. (30), husumetlisi Ökkeş İlhan Kılıç'ı (28) günlerce takip etti. Dün ise her gün geçtiği yola pusu kurdu. Sokak ortasında kurşun yağdırdı. Başından ve göğsünden kurşunların hedefi olan genç adam, hastanede hayatını kaybetti. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

CESETLERİ NE YAPTINIZ?

Kırşehir'de Vildan ve Osman Çelik çifti öldürülüp gömüldü. Vildan'ın annesi Kadriye İnce'nin yakınlarına "Cesetleri ne yaptınız? Ormanda bırakmasaydınız. Keşke suya atsaydınız" dediği ortaya çıktı.

GENÇ HATTI

Rize Güneysu'da yaşayan Genç Ailesi'nin 9 ferdi Coronavirüs'e yakalandı. Kurtarı-lamadı. Aile, "Bizi inceleyin" çağrısı yaptı. Hayatta kalan tüm fertler didik didik tarandı. Yapılan incelemede 14 kişi 'riskli' çıktı. Bunun üzerine büyük korku yaşayan aile her gün birbirini telefonla aramaya başladı. Kendisi de geçen yıl virüse yakalanan Ali Genç, şu açıklamaları yaptı: Her sabah kalktığımda aileden hayatta kalanları, telefonla arayıp, durumlarını soruyorum. Yaşadığımız sürece bu hep böyle devam edecek. Özgür ÖZDEMİR

EŞE BAK

İnşaat işiyle uğraşan Kıvanç Akkaya'nın Libya'da yatırımları vardı. Ancak mali durumu kötüye gidince battı. Akkaya bu yüzden 13 yıllık eşi Melis'in aşağılamalarına ve şiddetine maruz kaldığını açıkladı. Gördüğü şiddet nedeniyle beyin kanserine yakalandığını anlattı. Eşinin 2 çocuğunu yüz üstü bırakıp sevgilisiyle Marmaris'e tatile gittiğini iddia ederek boşanma davası açtı. Eşinin 'şiddete uğradım' yalanıyla korunma kararı aldırdığını öne süren iş adamı, "Anneme ait yalıyı da kendi evi gibi gösterdi" açıklamasını yaptı. Akkaya ayrıca eşinden kendisine ait villa ile 50 bin lira manevi tazminat istedi. Ancak bu kez de Melis Akkaya'dan hamle geldi. Genç kadın Kıvanç Akkaya ve akrabalarının evine izinsiz girdiğini söyledi. Koruma kararının devam ettiğini belirten Melis Akkaya, "Geçen sefer evdeki heykelleri ve değerli eşyaların bir kısmını almıştı. Bu sefer çilingir sayesinde eve girilmiş. Evdeki eksikleri henüz tespit etmedim" diyerek boşanma aşamasındaki eşinden şikâyetçi oldu. Deniz YUSUFOĞLU

LÜKS OTELDE FACİA

Almanya'da yaşayan Ebru Cüzdan (41) ve eşi Özgür Aydoğan (35), İstanbul'a geldi. İstanbul Boğazı'na kıyısı olan bir otele yerleşti. Ancak önceki gece bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Özgür Aydoğan'ın eşini sürükleyerek odasına götürdüğü belirtildi. Genç kadın 01.15 sıralarında, otelin 7. katından aşağı düştü. Ağır yaralanan talihsiz kadın hastanede can verdi. Yüzünde tırnak izleri bulunan Özgür Aydoğan ise sorguya çekildi. Polis ekipleri, olayın cinayet mi yoksa düşme mi olduğunu araştırıyor.

LOVELEK

Bursa Karacabey'de yaşayan balıkçı Adem Yılmaz, Yaren adını verdiği leyleği beklemeye başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Yaren için hazırlık yapan Yılmaz, "Benim için dördüncü cemre Yaren'in gelişi" ifadesini kullandı. Onun için hazırlık yaptığını açıkladı: Yaren uzun yolculuk yaptığı için çok bitkin vaziyette geliyor. Ben de onu beslemek için şimdiden balıklarımı hazırlıyorum.

SAFİYE ŞİMDİ DÜŞTÜ

Antalya'da hemşire Safiye Gürbüz'ü sevgilisinin camdan attığı iddia edildi. Tanıklar tersini söyledi. Savcı 4 yıl istedi.

GÜZEL VURGUN

Kırşehir'de güzellik merkezine 18 şube açıldı. Bütün müşteriler dolandırıldı.

106 BiN TL DEVE OLDU

Kayseri Develi'de Bülent Karayel, iki kadına kandı. 106 bin TL kaptırdı.

KARDEŞ AVCI'YA MÜEBBET

Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı hakkında, 'cinayete iştirak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açıldı. Mertcan Avcı, 9 gün önce tutuklanmıştı.

20 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 20 milyon 365 bin lira devretti. 5 bilenler 35 bin 784'er lira, 4 bilenler 971'er lira, 3 bilenler 42'şer lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.