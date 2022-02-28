Sivas'ta korkunç olay! 2 çocuk annesi kadını kuzeni öldürdü

Sivas Şarkışla'daki Yukarı Mahalle'de oturan 2 çocuk annesi Duriye Taşdelen, önceki gün İzmir'de çalışan eşi Emrah Taşdelen ile telefonda görüntülü konuşurken evin kapısının zorlandığını belirterek çığlık attı. Büyük şok yaşayan Emrah Taşdelen, ilçedeki yakınlarını arayıp, durumu anlattı. Eve giden yakınları, Duriye Taşdelen'i yaralı buldu. Daşdelen, çağırılan ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsünden defalarca bıçaklandığı belirlenen Duriye Taşdelen, kurtarılamadı.

ADLİYEDE LİNÇ EDİLECEKTİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, katil zanlısının Emrah Taşdelen'in kuzeni Nihat Kara olduğunu tespit etti. Polisin kısa sürede yakaladığı katil, mahkemece tutuklandı. Birkaç saat içerisinde yüzlerce kişi adliye binasında toplanarak duruma tepki gösterdi ve Kara'nın kendilerine verilmesini istedi. Kalabalığın artması ve adliye binasının önünden ayrılmamaları üzerine jandarma ekipleri ile il merkezinden takviye çevik kuvvet ekipleri ilçeye sevk edildi.