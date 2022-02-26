Üniversiteli Melike Baki öğrenci yurdunda asılı halde ölü bulundu! Çok sevdiği öğretmenin paylaşımı yürek parçaladı





DUBLÖRLÜ ÇETE!

İstanbul'da bulunan bazı tapu müdürlüklerinde kıymetli arsa ve gayrimenkullerin tapusunu 'dublör' kullanarak milyonluk arsaları satan çete en büyük vurgu nunda SMS'e yakalandı! Sarıyer'de değeri 10 milyon lira olan bir arsanın 2019 yılında Isparta'dan çıkarılan sahte vekaletname ile 1 milyon 600 bin liraya Mustafa T., isimli vatandaşa satıldığı tespit edildi. Sarıyer Uskumruköy'de ise değeri yaklaşık 70 milyon lira olan 16 bin 750 metrekarelik arazinin satışa çıktığı mesajının asıl sahibine gelmesiyle ve isimsiz bir kişinin kendisini aramasıyla engellendi. Söz konusu aramada, "Arazinizi satıyorlar derhal müdahale edin" ifadeleri üzerine arazi sahibi Ömer Faruk Ö.'nün emniyete gittiği öğrenildi. Atakan IRMAK