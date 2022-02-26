Üniversiteli Melike Baki öğrenci yurdunda asılı halde ölü bulundu! Çok sevdiği öğretmenin paylaşımı yürek parçaladı

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Melike Baki'nin (22) arkadaşı, önceki gece genç kızın kaldığı öğrenci yurduna gitti. Onu doğalgaz borusuna asılı halde ölü buldu. Şüpheli ölüme ilişkin inceleme başlatıldı. Genç kızın lisedeki beden eğitim öğretmeni Demirbaş Örgen'in paylaşımı ise yürekleri dağladı. Örgen, "Ah Melike, canım öğrencim. Yaktın ciğerimi, paramparça ettin, dağıttın, savurdun her yere. Daha hayatının baharında nerden çıktı bu ayrılık? Daha hayallerinin benimle olan kısmını gerçekleştirecektik birlikte. Mekanın cennet bahçeleri olsun güzel Melikem. Allah, ailene sabırların en büyüğünü versin inşallah" ifadelerine yer verdi. Gencin cenazesi gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.
YANARKEN İZLEMİŞ
Ordu'da E.E, 1.5 ay önce eski eşi E.S'in üzerine yanıcı madde döküp ateşe vererek yaktı. Tutuklandı. Hakkında, 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı. Vücudundaki yanıklar nedeniyle doku nakli yapılan Sözkesen, o anları anlattı: Eski eşimi görünce korkup kaçmaya çalışırken ıslaklıkla beraber üzerim alev aldı. Eski eşim alevleri söndürmeye çalışmadı, yanmamı izledi.