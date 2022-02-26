Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Üniversiteli Melike Baki öğrenci yurdunda asılı halde ölü bulundu! Çok sevdiği öğretmenin paylaşımı yürek parçaladı

    Üniversiteli Melike Baki, kaldığı öğrenci yurdunda doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu. Çok sevdiği lise öğretmeninin paylaşımı ise üzüntüye boğdu. İşte sizler için derlediğimiz 26 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Acımız ’Baki’

    Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Melike Baki'nin (22) arkadaşı, önceki gece genç kızın kaldığı öğrenci yurduna gitti. Onu doğalgaz borusuna asılı halde ölü buldu. Şüpheli ölüme ilişkin inceleme başlatıldı. Genç kızın lisedeki beden eğitim öğretmeni Demirbaş Örgen'in paylaşımı ise yürekleri dağladı. Örgen, "Ah Melike, canım öğrencim. Yaktın ciğerimi, paramparça ettin, dağıttın, savurdun her yere. Daha hayatının baharında nerden çıktı bu ayrılık? Daha hayallerinin benimle olan kısmını gerçekleştirecektik birlikte. Mekanın cennet bahçeleri olsun güzel Melikem. Allah, ailene sabırların en büyüğünü versin inşallah" ifadelerine yer verdi. Gencin cenazesi gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.



    YANARKEN İZLEMİŞ
    Ordu'da E.E, 1.5 ay önce eski eşi E.S'in üzerine yanıcı madde döküp ateşe vererek yaktı. Tutuklandı. Hakkında, 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı. Vücudundaki yanıklar nedeniyle doku nakli yapılan Sözkesen, o anları anlattı: Eski eşimi görünce korkup kaçmaya çalışırken ıslaklıkla beraber üzerim alev aldı. Eski eşim alevleri söndürmeye çalışmadı, yanmamı izledi.



    ÖLÜMÜ HİSSETTİM
    Aydın'da 2 çocuk annesi İ.K (29), eski eşi İ.D'nin (35) baltalı saldırısında 5 parmağını kaybetti. 4'ü dikildi. Kuleli, "Beni öldürmek için geldiğini biliyordum" dedi.



        ŞAKA KAKA OLDU!
        Edirne'de Adrianapoli Motosiklet Kulübü Başkanı Mehmet Ramiz Nevrekop (44), şaka yaptığı arkadaşı Özkan Makas'ın (43) attığı 2 yumruk sonrası komaya girdi. Nevrekop, hastanede yoğun bakıma alındı. Tutuklanan Makas ise "Pişmanım. Şakalaşmayı sürdürünce bir anda sinirlendim ve vurdum" dedi.



        TARİHİ OPERASYON!
        Türkiye'den kaçırılan 28 eserin iade süreci Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalarla başarılı şekilde tamamlandı. Eserlerin 16'sı ABD'li milyarder Michael Steinhardt'ın antik sanat eseri koleksiyonunda yer alıyordu. Bakanlığın, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığıyla birlikte yurt dışında yaptıkları çalışmalar kapsamında aynı zamanda 2002- 2021'de yaklaşık 8 bin kültür varlığı tespit edilerek Türkiye'ye getirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manhattan'dan iadesi sağlanan eserlerin tanıtımını 28 eserin sergilendiği İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde yaptı. Mustafa KAYA



        SOSYAL MEDYAYA İNANINCA
        Isparta Yalvaç'ta, sosyal medyada gördüğü yöntemle tıkanıklığı gidermek için burun deliklerine sarımsak yerleştiren 30 yaşındaki kadın, ameliyat ile kurtuldu. Dr. Meltem Demirdağ, "Böyle hatalar çok ağır sonuçlara davetiye çıkartır" dedi.



            60 YILLIK HAYALDİ
            Ankara'da yaşayan Mustafa Yavuz Yalçınkaya, 1959'da hukuk fakültesine kaydoldu. Yalçınkaya, 1960 ihtilali sonrası lise mezunlarına yedek subay öğretmenlik hakkı tanınması üzerine okulunu yarıda bırakarak, askere gitti. Askerliğini öğretmenlik yaparak tamamlayan Yalçınkaya, hukuk fakültesine devam etmeyerek, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi'ne kayıt yaptırdı. Yıllardır içinde özlem olan hukuk diploması için bir şans bekledi. 2018 yılında aftan yararlanarak hukuk fakültesine tekrar kayıt yaptıran Yalçınkaya, yeniden başladığı okulunda mezuniyete hak kazandı.



            DUBLÖRLÜ ÇETE!
            İstanbul'da bulunan bazı tapu müdürlüklerinde kıymetli arsa ve gayrimenkullerin tapusunu 'dublör' kullanarak milyonluk arsaları satan çete en büyük vurgu nunda SMS'e yakalandı! Sarıyer'de değeri 10 milyon lira olan bir arsanın 2019 yılında Isparta'dan çıkarılan sahte vekaletname ile 1 milyon 600 bin liraya Mustafa T., isimli vatandaşa satıldığı tespit edildi. Sarıyer Uskumruköy'de ise değeri yaklaşık 70 milyon lira olan 16 bin 750 metrekarelik arazinin satışa çıktığı mesajının asıl sahibine gelmesiyle ve isimsiz bir kişinin kendisini aramasıyla engellendi. Söz konusu aramada, "Arazinizi satıyorlar derhal müdahale edin" ifadeleri üzerine arazi sahibi Ömer Faruk Ö.'nün emniyete gittiği öğrenildi. Atakan IRMAK



            MİKAİL'ANGELO'
            Almanya'da yaşayan 9 yaşındaki Türk ressam Mikail Akar, İstanbul'da ilk sergisini açtı. Ziyaretçi akınına uğradı. Eserleri adeta kapışıldı.



                YALNIZ ACI
                Isparta'da Merve Başkal, yalnız yaşıyordu. Komşuları kötü kokular duydu. Eve giden ekipler, genç kızın cesedini buldu. Ölüm nedeni araştırılıyor.



                BİR TALİHLİYE 248 BİN LİRA
                10 bilen bir kişi, 248 bin lira kazandı. 9 bilenler 4 bin 220'şer lira, 8 bilenler 244'er lira, 7 bilenler 44'er lira, 6 bilen ve hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

                SAF ÖLÜM YUTTULAR
                Ankara'da iki uyuşturucu taciri yakalandı. Midelerinde 103 kapsül saf eroin olduğunu anlattı. Ameliyatla çıkarıldı.

                TELEFON KOVDURDU
                İşçi İ.H, şirketin telefon hattını özel görüşmelerinde kullandı. Bu durum tespit edilince tazminatsız atıldı. Yargıtay onayladı.

                VAKA SAYISI 71 BİN 736
                Türkiye'de dün 453 bin 947 Covid-19 testi yapıldı. 71 bin 736 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 90 bin 117 oldu.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Balat altyapısına köklü çözüm
                Haberler Yaşam Üniversiteli Melike Baki öğrenci yurdunda asılı halde ölü bulundu! Çok sevdiği öğretmenin paylaşımı yürek parçaladı
                    SON DAKİKA