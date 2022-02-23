Bankacı kocadan diş doktoru eşe akılalmaz zorbalık: Hesabını boşalttı darbetti tehditler savurdu

HESABINDAKİ PARALARI İSTEDİ

Aradan geçen bir süre sonra Batuhan Ç., bu kez eşine evlenmeden önce hesabında yüksek miktarda ziynet eşya ve para olduğunu, bu durumu kendisine hiç bahsetmediğini söyledi. Eda A., ise parayı eğitim masrafları için kullanacağını bu yüzden bahsetmediğini belirtti. Ancak genç adam kendisinin bankacı olduğu için öğrenebildiğini, parayı hesapta tutmak yerine vadeli hesapta değerlendirebileceğini söyleyerek eşinden biriktirdiği parayı istemeye başladı.