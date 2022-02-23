Bankacı kocadan diş doktoru eşe akılalmaz zorbalık: Hesabını boşalttı darbetti tehditler savurdu

Diş doktoru (30) Eda A., ve bankacı (28) Batuhan Ç., 2019 yılında evlenmeye karar verdi. Genç çift evlendikten sonra hesaplarında bulunan paralardan dolayı tartışmaya başladı. İddiaya göre Batuhan Ç., eşine araba almak istediğini söyleyerek düğünde takılan altınların bir kısmını bozdurma teklifinde bulundu. Ancak Eda A., doktora yaptığını bu nedenle okula yüklü miktarlarda ödeme yapacağını bu nedenle altınları bozdurmak istemediğini söyledi.
HESABINDAKİ PARALARI İSTEDİ
Aradan geçen bir süre sonra Batuhan Ç., bu kez eşine evlenmeden önce hesabında yüksek miktarda ziynet eşya ve para olduğunu, bu durumu kendisine hiç bahsetmediğini söyledi. Eda A., ise parayı eğitim masrafları için kullanacağını bu yüzden bahsetmediğini belirtti. Ancak genç adam kendisinin bankacı olduğu için öğrenebildiğini, parayı hesapta tutmak yerine vadeli hesapta değerlendirebileceğini söyleyerek eşinden biriktirdiği parayı istemeye başladı.
PARA TARTIŞMASI EVLİLİK BİRLİĞİNİ BOZDU
Eda A., eşinin teklifini kabul etmeyince iddiaya göre aralarında yine tartışmalar yaşanmaya başladı. Bunun üzerine Eda A., hesaplarında bulunan paralardan farklı tarihlerde toplamda 65 bin lira verdi. Ancak eşi kendisine tüm paraları göndermesi için sürekli baskıda bulunarak yine iddiaya göre sürekli tehdit ve hakaretlerde bulunuyordu. Çift arasında para yüzünden çıkan tartışmalar evlilik birliğini bozmaya devam edince akrabaları da tartışmalara şahit olmaya başladı.