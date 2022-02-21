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    • Yaşam
    • 21.02.2022 11:42
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    • 21.02.2022 11:42
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    İkinci cemre ne zaman düşecek? 2. cemre nereye düşecek? 2022 cemre düşme tarihleri!

    Mart ayına artık sayılı günler kala cemre düşme tarihleri sık araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Bilindiği üzere 19-20 Şubat tarihlerinde ilk cemre düştü. Baharın müjdecisi olarak tarif edilen ikinci cemrenin ne zaman düşeceği vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinden araştırılıyor. Peki, ikinci cemre ne zaman düşecek? 2. cemre nereye düşecek? İşte 2022 cemre düşme tarihleri!

    İkinci cemre ne zaman düşecek?

    Cemrelerin düşeceği tarihi son günlerde arama motorları üzerinden en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. 19-20 Şubat tarihleri arasında ilk cemrenin havaya düşmesiyle birlikte ikinci cemrenin düşeceği tarih merak ediliyor. Peki, ikinci cemre ne zaman düşecek? 2. cemre nereye düşecek? İşte sorunun yanıtı

    CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

    İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düştü. İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek. Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

    YAZ MEVSİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Meteorolojik ve astronomik olarak farklılık gösteren yaz mevsiminin ilk günü, 1 Haziran olarak biliniyor. Meteorolojik verilere göre 1 Haziran 2022 tarihi yaz mevsiminin ilk günü olacak.

    CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

    Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.
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    Haberler Yaşam İkinci cemre ne zaman düşecek? 2. cemre nereye düşecek? 2022 cemre düşme tarihleri!
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