Halil Falyalı’nın ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı! Cinayeti A planıyla işlediler

KKTC'deki Halil Falyalı suikastıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırganların infaz için 2 ayrı plan hazırladıkları vurgulandı. A Planı için 3 araç, B planı için de tek araç 2 ayrı noktada pusuya yattı. Ancak cinayetin ilk plan ile işlendiği anlaşıldı.

2 NOKTADA 4 AYRI ARAÇ

KKTC'de işlenen cinayet gündemi sarstı! Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı 8 Şubat'ta suikaste uğradı. Yanında şoförü Murat Demirbaş da vardı. İkisi de kurtarılamadı. Kan donduran cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.



Halil Falyalı cinayetinde, yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırganlar, infaz için iki ayrı noktada 4 araçla pusuya yattı! Önce tabancayla 4 kurşun sıktı! Ardından lüks cip kalaşnikofla tarandı!