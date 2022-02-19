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    Halil Falyalı’nın ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı! Cinayeti A planıyla işlediler

    KKTC'deki Halil Falyalı suikastıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırganların infaz için 2 ayrı plan hazırladıkları vurgulandı. A Planı için 3 araç, B planı için de tek araç 2 ayrı noktada pusuya yattı. Ancak cinayetin ilk plan ile işlendiği anlaşıldı.

    Cinayeti A planıyla işlediler

    KKTC'deki Halil Falyalı suikastıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırganların infaz için 2 ayrı plan hazırladıkları vurgulandı. A Planı için 3 araç, B planı için de tek araç 2 ayrı noktada pusuya yattı. Ancak cinayetin ilk plan ile işlendiği anlaşıldı.

    2 NOKTADA 4 AYRI ARAÇ
    KKTC'de     işlenen cinayet gündemi sarstı! Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı 8 Şubat'ta suikaste uğradı. Yanında şoförü Murat Demirbaş da vardı. İkisi de kurtarılamadı. Kan donduran cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.


    Halil Falyalı cinayetinde, yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırganlar, infaz için iki ayrı noktada 4 araçla pusuya yattı! Önce tabancayla 4 kurşun sıktı! Ardından lüks cip kalaşnikofla tarandı!

    Buna göre infaz timi, saldırı için A ve B planı hazırladı. A planı için 3 araç, B planı için de tek araç 2 ayrı noktada pusuya yattı. Falyalı'nın her zaman evine gittiği yolu kullanması üzerine A planı uygulandı! 3 kişi önce tabancayla 4 el ateş etti, ardından Falyalı'ya ait lüks cipi kalaşnikof tüfeklerle tarandı. Saldırganlardan Ö.T bir otelin önüne araçla geldi, ardından cinayet sırasında kullandığı eldivenleri çöpe attı.

    SAHTE KİMLİKLE KİRALANMIŞ
    İşte o eldivenlerde barut izine ulaşıldı. Cinayette kullanılan araçları ise V. S'nin sahte kimlikle kiraladığı ortaya çıktı. Falyalı'ya son kurşunu sıkan M.S'nin KKTC'deki Ercan Havalimanı'nda bıraktığı araçta bulunan eldivende de barut izi çıktı! Şüphelilerin saldırı öncesi KKTC'ye tanımlı iki telefon hattı aldıkları, bu hatlar üzerinden görüştükleri de yeni bilgiler arasındaydı.

    KANLI PUSUNUN ŞİFRESİ ÇÖZÜLÜYOR

    Halil Falyalı ve şoförü, işte tam bu noktada silahli saldırıya uğradı.
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    Haberler Yaşam Halil Falyalı’nın ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı! Cinayeti A planıyla işlediler
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