Metrodaki eli bıçaklı magandadan skandal savunma!

'AYAKKABIMI VE BIÇAĞIMI ALMAYA GİTMİŞTİM'

Duruşmadaki savunmasında tutuklu sanık Emrah Yılmaz, "25 Kasım 2021 tarihinde işten dönüyordum. Ayakkabımı tamir etmek için ayakkabıcıya gidiyordum. Kendisi bıçak bilemeciliği de yapar. Ayakkabımı ve bıçağımı ona bırakmıştım. Ayakkabımı henüz tamir etmediğini söyleyince bıçağımı aldım. Huzurevi durağından hava yağışlı olduğu için metroya bindim. Maskesini takmayan biri görünce uyardım. Takmayacağını söyleyince rahatsızlığı olduğunu düşünmedim. Keyfi yaptığını düşündüm" şeklinde konuştu.