Metrodaki eli bıçaklı magandadan skandal savunma!

Kadıköy Tavşantepe metrosunda 24 Kasım 2021 tarihinde Emrah Yılmaz elinde bıçakla dehşet saçmıştı. Metroda tartıştığı kadınlara yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler sarfedip bıçak savuran saldırgan adam, olay sonrası ''silahla tehdit", "basit yaralamaya teşebbüs", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Emrah Yılmaz hakkında 5 ayrı suçtan hakkında 18 yıl 3 ay kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
METRO SALDIRGANI HAKİM KARŞISINDAYDI
İstanbul Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün görüldü. Sabah'ta yer alan habere göre, duruşmaya tutuklu sanık Emrah Yılmaz kaldığı cezaevinden getirilirken müşteki Senanur Damgacı ve Nilgün Damgacı da katıldı. Taraf avukatları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ile Kadın Haklarını Koruma Derneği avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya pandemi nedeniyle basın mensupları alınmadı.
'AYAKKABIMI VE BIÇAĞIMI ALMAYA GİTMİŞTİM'
Duruşmadaki savunmasında tutuklu sanık Emrah Yılmaz, "25 Kasım 2021 tarihinde işten dönüyordum. Ayakkabımı tamir etmek için ayakkabıcıya gidiyordum. Kendisi bıçak bilemeciliği de yapar. Ayakkabımı ve bıçağımı ona bırakmıştım. Ayakkabımı henüz tamir etmediğini söyleyince bıçağımı aldım. Huzurevi durağından hava yağışlı olduğu için metroya bindim. Maskesini takmayan biri görünce uyardım. Takmayacağını söyleyince rahatsızlığı olduğunu düşünmedim. Keyfi yaptığını düşündüm" şeklinde konuştu.