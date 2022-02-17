Tüm Türkiye yasa boğuldu! 16 yaşındaki Sıla boğazı kesilerek katledildi

Giresun'da Sıla Şentürk (16), geçen yıl internetten tanıştığı Ankara'da yaşayan Hüseyin Can Gökçek (21) ile görüşmeye başladı. Şentürk ailesi, Gökçek'i kızlarına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle şikayet etti. Zanlı tutuklandı. Sıla ise bekaret kontrolü yaptırmak isteyen ailesini reddederek, devlet yurdunda kalmaya başladı. Büyüklerin araya girmesiyle Şentürk ailesi, evlenmeleri şartıyla şikayetini geri aldı. 34 gün tutuklu kalan Gökçek, tahliye edildi. 2 genç, önce sözlendi ardından nişanlandı. Genç kız da yatalak olan babaannesinin yanında kalmaya başladı. Ancak, ikili arasında yeniden sorunlar yaşanınca, Sıla nişanı attı. Önceki gün kente gelen Gökçek tartıştığı genç kızı boğazını keserek öldürdü. Cani havalimanında yakalandı.