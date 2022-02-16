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    Dayakçı öğretmenin cezası yok hükmünde, memur olarak görevine devam edecek

    Aksaray'da öğrencisini döven dayakçı öğretmen 10 ay ceza aldı. Ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılması sayesinde 5 yıl sonra hiç suç işlememiş sayılacak!

    ’Hoca’man skandal!

    Aksaray'da öğrencisi S.T.K'yi öldüresiye tokatladığı için yargılanan öğretmen Ali Rıza Y, Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. "Hayatım boyuncu hiç küfür etmedim. Hiçbir zaman da okulda sigara içmedim. Öğrencim bana iftira attı. Sınıftan dışarı çıkardım ve tokat attım" diye savunma yaptı. Hakim, "Sen bir eğitimcisin öğrencin ne söylerse söylesin, senin ona vurman hatta dövmen hiç kabul edilebilir değil. Hiçbir şey senin onu dövmene hak vermez" diye çıkıştı. Ardından 10 ay ceza verip, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Dayakçı öğretmen "Hükmün açıklanmasının geri bırakılması" nedeniyle ceza kesinleşse bile sabıkasız sayıldı. Öğretmenlikten atılmış olmasına rağmen Milli Eğitim'deki görevine memur olarak devam etmeyi garantiye aldı. Öğrenci S.T.K'nin avukatı Ali Oğuz Şahin, Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi yoluyla karara itiraz edeceklerini açıkladı.



    HAKİME SELAM GÖREVE DEVAM
    Hakim dayakçı hocaya iyi hal indirimi yaptı. O da eşiyle adliyeden mutlu ayrıldı.



    TEDAVİ GÖRÜYOR
    Duruşmda öğretmeniyle göz göze gelen S.T.K, panikledi. Küçük çocuğun hala psikolojik tedavi gördüğü belirtildi.

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    Haberler Yaşam Dayakçı öğretmenin cezası yok hükmünde, memur olarak görevine devam edecek
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