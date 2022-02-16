Bahçeşehir Üniversitesi sahibi eğitimci Enver Yücel’in twit'lerdeki hataları alay konusu oldu

Bahçeşehir Okulları sahibi eğitimci Enver Yücel'in YKS barajının kaldırılması üzerine twitter hesabında yazdıkları alay konusu oldu. Attığı tweetle dil bilgisi ve yazım kurallarını ihlal eden Yücel'e tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, yazım yanlışlarıyla dolu açıklamaları, tek tek tespit ederek paylaştı. Yücel de bunun üzerine ilk yaptığı paylaşımları apar topar silerek aynı açıklamaları daha düzgün bir Türkçe ile yeniden yayınladı. Ancak paylaşımlarda da yine yaptığı hatalar, gözden kaçmadı. Bunun üzerine Yücel, "Hocam yine hatalı" şeklinde yorum yapanlara "İdare et!" diyerek gönül almaya çalıştı. Yücel'in, geçen yıl da sık sık benzer hatalı paylaşımlar yaptığı, öğrencilere örnek olmaya çalışmadığı anlaşıldı!

1957'de Giresun'da doğan Enver Yücel lise eğitimini Haydarpaşa Lisesi'nde yatılı olarak tamamladı. Ardından da bugünkü ismi Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi olan İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü'nü bitirdi

Bir eğitimci bu hataları nasıl yapar.