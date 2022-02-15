Şafak Mahmutyazıcıoğlu ölümüyle şoke olan Ece Erken'den 14 Şubat'ta yürek yakan sözler



PERSONELE DE TEPKİLİ...

Neye yanayım bilmiyorum... Fikret Orman, Serkan Yazıcıoğlu, Ahmet Ürkmezgil, Fatih Doğan'la yine Beşiktaş'la ilgili toplantıya gitmene engel olmayan kendime mi? Yoksa senin mücadelene sessiz kalan masada oturduğun sözde arkadaşlarına mı? Adam diye geziyorlar ya hala şaka gibi. Neye yanayım, sessiz kalan ekmek verdiğin Cundalı personeline mi? Ölümünün ikinci günü Cundalı'nın açılmasına ne demeli? Kardeşim diye her saniye seni arayanlar, senden bir şeyler isteyenler, senden alıp götürenler yoktu cenazende, borcu olanlar borcu vardı diye geziyor etrafta. Mesela Bülent abim dediğin, kardeş dediklerin kalleş çıktı be aşkım!





SON NEFESIME KADAR...

Ece Erken, üzüntüden 5 kilo verdiğini söyledi. Hukuk mücadelesine devam edeceğini dile getirdi. "Davanın peşinde olacağım ağırlaştırılmış müebbet aldıkları gün yüküm az da olsa hafifleyecek. Seni son nefesime kadar seveceğim, adını yaşatacağım" dedi.