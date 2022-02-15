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    Şafak Mahmutyazıcıoğlu ölümüyle şoke olan Ece Erken'den 14 Şubat'ta yürek yakan sözler

    Sunucu Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle şoke oldu! Günler süren suskunluğunu bozdu. Sözleri sitem doluydu: Masada oturan sözde arkadaşların, restoranda iş verdiğin adamlar, mücadelene sessiz kaldı. Cenazene bile gelmediler. Kardeşim dediklerin kalleş çıktı be aşkım!

    Her h’ece’cesi sitem

    Tarihler, 27 Ocak'ı gösterdiğinde İstanbul en kanlı saldırılardan birine tanıklık etti! Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy'de ortağı olduğu Cundalı Balık Restoran'ında infaz edildi! 7 ay önce evlendiği eşinin ölümüyle sarsılan Erken, haftalar süren sessizliğine son verdi. Instagram'dan yaptığı paylaşım oldukça sitemliydi:


    PERSONELE DE TEPKİLİ...
    Neye yanayım bilmiyorum... Fikret Orman, Serkan Yazıcıoğlu, Ahmet Ürkmezgil, Fatih Doğan'la yine Beşiktaş'la ilgili toplantıya gitmene engel olmayan kendime mi? Yoksa senin mücadelene sessiz kalan masada oturduğun sözde arkadaşlarına mı? Adam diye geziyorlar ya hala şaka gibi. Neye yanayım, sessiz kalan ekmek verdiğin Cundalı personeline mi? Ölümünün ikinci günü Cundalı'nın açılmasına ne demeli? Kardeşim diye her saniye seni arayanlar, senden bir şeyler isteyenler, senden alıp götürenler yoktu cenazende, borcu olanlar borcu vardı diye geziyor etrafta. Mesela Bülent abim dediğin, kardeş dediklerin kalleş çıktı be aşkım!


    SON NEFESIME KADAR...
    Ece Erken, üzüntüden 5 kilo verdiğini söyledi. Hukuk mücadelesine devam edeceğini dile getirdi. "Davanın peşinde olacağım ağırlaştırılmış müebbet aldıkları gün yüküm az da olsa hafifleyecek. Seni son nefesime kadar seveceğim, adını yaşatacağım" dedi.



    YÜREK YAKAN SÖZLER...
    Ece Erken, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşinin mezarını güllerle donattı.

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    Haberler Yaşam Şafak Mahmutyazıcıoğlu ölümüyle şoke olan Ece Erken'den 14 Şubat'ta yürek yakan sözler
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