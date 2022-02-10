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    Ferid Paşa’nın 100 milyonluk mirası için 5 mezar açıldı

    1898-1908 yılları arasında II. Abdülhamit döneminin sadrazamı Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa'nın, Ra'fet Hanım ile olan evliliğinden doğan Celalettin Paşa ve Hatice Seniye Hanım, soylarını devam ettirdi. 1914'te İtalya'da vefat eden paşanın kızı Seniye, General Halil Sedes ile evlendi. Oğlu Hakkı Sedes dünyaya geldi. Ra'fet Hanım, Seniye Sedes, iki torunu ve Celalettin Paşa'nın DNA örnekleri alındı.

    Kabir azabı

    1898-1908 yılları arasında II. Abdülhamit döneminin sadrazamı Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa'nın, Ra'fet Hanım ile olan evliliğinden doğan Celalettin Paşa ve Hatice Seniye Hanım, soylarını devam ettirdi.

    1914'te İtalya'da vefat eden paşanın kızı Seniye, General Halil Sedes ile evlendi. Oğlu Hakkı Sedes dünyaya geldi. Sedes'in ikiz kızları A.Y. ve E.S. ile Celalettin Paşa'nın mirasçısı O.V., ailenin 100 milyon liralık servet için hukuk savaşına girişti! O.V, "Büyük annenizin nüfusta kaydı yok" diyerek kuzenlerine pay vermek istemedi!

    Bunun üzerine hakim, Ra'fet Hanım ve Seniye Hanım arasındaki DNA tespiti yapılması için Aşiyan'daki mezarları açtırdı! DENİZ YUSUFOĞLU.

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    Haberler Yaşam Ferid Paşa’nın 100 milyonluk mirası için 5 mezar açıldı
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