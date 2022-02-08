Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde katilin ilk sözleri şoke etti

Türkiye'yi sarsan olay 27 Ocak gecesi İstanbul Yeşilköy'de meydana geldi. Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, kendi restoranında katledildi. Cinayetin, 65 bin liralık alacak-verecek meselesi yüzünden işlendiği iddia edildi! Tetiği çeken Kadir Yasak ve Ali Yasak ise Drej Ali'nin yeğenleriydi! Polis, katilleri yakalamak için soruşturmayı derinleştirdi. Toplam gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. İfadeleri tamamlanan 16 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Cinayet silahı olayın yaşandığı mekanın birkaç kilometre ilerisindeki Yeşilköy Sahili'nde ele geçirildi! Silahın kedi maması poşetine sarılı olması dikkat çekti. Yapılan balistik incelemede tabancanın Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanıldığı kesinleşti.
İŞTE İLK SÖZLERİ...
Katil Kadir Yasak ilk sorgusunda şunları anlattı: İçeriye girdik. Aracı olduğumuz konuyla ilgili konuşmak istedik. 'Beş dakika bekleyin' dedi. Bu tavrından ötürü öfkelendik. Hakaret ve küfürleşme yaşandı. Bacağına ateş ettim. Öldürme kastım yoktu.
8 KİŞİ TUTUKLANDI
Mahkeme; Kadir Yasak, Ali Yasak, Abdulkadir Kara, Burak Olcuoğlu, Fatih Okan Kodak, Gökhan Karakan, Kerem Öztürk ve Uğur Can Bilgi'ye tutukladı. Diğer 8 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.