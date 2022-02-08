Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde katilin ilk sözleri şoke etti

Türkiye'yi sarsan olay 27 Ocak gecesi İstanbul Yeşilköy'de meydana geldi. Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, kendi restoranında katledildi. Cinayetin, 65 bin liralık alacak-verecek meselesi yüzünden işlendiği iddia edildi! Tetiği çeken Kadir Yasak ve Ali Yasak ise Drej Ali'nin yeğenleriydi! Polis, katilleri yakalamak için soruşturmayı derinleştirdi. Toplam gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. İfadeleri tamamlanan 16 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Cinayet silahı olayın yaşandığı mekanın birkaç kilometre ilerisindeki Yeşilköy Sahili'nde ele geçirildi! Silahın kedi maması poşetine sarılı olması dikkat çekti. Yapılan balistik incelemede tabancanın Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanıldığı kesinleşti.