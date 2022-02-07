Hayati karar! Iğdır'da Yusuf Çakmaz isimli şahıstan tehdit mesajı alan öğretmen Hasret Kesip'e devlet sahip çıktı

Iğdır'da rehberlik öğretmeni Hasret Kesip (24), bir yıldır imam nikahıyla birlikte yaşadığı Yusuf Çakmaz'dan şiddet görünce evi terk ederek ailesinin yanına yerleşti.

Çakmaz'ı da savcılığa şikayet etti. Ancak Çakmaz'ın her defasında serbest bırakılması yüzünden ölüm korkusu yaşadı. "Serbest bırakıldıktan sonra defalarca başka bir numaradan aradı.



Yusuf Çakmaz

Savcıya 'tutuklanması için kafamda kurşunla mı gelmem lazım' dedim. Savcı, yeterli delil olursa tutuklayabileceklerini söyledi. Yine tehdit mesajları geliyor. 'Senin kafanı koparacağım', 'seni öldürmem, babanı öldürürüm' bu kez baba acısı çekersin' diye mesajlar atıyor. Güvende değilim" dedi.

Hasret öğretmenin isyanını duyan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, harekete geçti. Genç kadını bir sığınma evine yerleştirdi.