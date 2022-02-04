Kocaeli'de 7. kattan düşmüştü! Sedefnur uyanırsa sır olay çözülecek

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı A.A ile polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti.

Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadın ile alkol alan Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Ağır yaralanan Sedefnur, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olan Sedefnur, yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesinin sürmesi nedeniyle uyutulan Sedefnur'un, 25 gündür yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen A.A, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan mahkemece tutuklandı. Diğer polis memuru ise serbest bırakıldı. Polis, şüpheli olayın aydınlatılması için talihsiz kızın uyanmasını bekliyor.