Sabaha kadar video çeken eşinden boşandı

İzmir'de yaşayan iş adamı F.K. (43) ile 15 yıllık eşi B.K. (41), geçen sene boşanmaya karar verdi. Çift boşanma aşamasında evlerini ayırdı, 8 ve 13 yaşlarındaki iki kızı anne ile yaşamaya devam etti. İzmir 19. Aile Mahkemesi'nde görülen dava sürecinde eşinin Tiktok'ta çok uzun süre vakit geçirdiğini ve bu sebeple iki kızına ilgi göstermediğini öne süren iş adamı, kızlarının velayetini talep etti.
RAPOR HAZIRLANDI
Pedagog raporunda, annenin çocuklara ilişkin yükümlülüklerini ciddi manada ihlal ettiği ve velayetin babaya verilmesi mütalaa edildi. Boşanma kararı çıktığında kalıcı velayetin de kesinleşeceğini belirten baba Ferit K., "Eşim geceden sabaha kadar Tiktok videosu çekiyor. Kendini çekmesinden ziyade küçük kızımı da Tiktok'a alıştırmış. Kızım da video çekip paylaşmak istiyor. Gereken karar çıktı" dedi. F.K.'nin avukatı Ş.G^'de "Anne ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi velayetin kaldırma sebeplerinden olacaktır" dedi.