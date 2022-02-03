Sabaha kadar video çeken eşinden boşandı

İzmir'de yaşayan iş adamı F.K. (43) ile 15 yıllık eşi B.K. (41), geçen sene boşanmaya karar verdi. Çift boşanma aşamasında evlerini ayırdı, 8 ve 13 yaşlarındaki iki kızı anne ile yaşamaya devam etti. İzmir 19. Aile Mahkemesi'nde görülen dava sürecinde eşinin Tiktok'ta çok uzun süre vakit geçirdiğini ve bu sebeple iki kızına ilgi göstermediğini öne süren iş adamı, kızlarının velayetini talep etti.