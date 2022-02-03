İzmir'de hamile eşini bıçaklayarak öldüren sanığa 'cezanı erteleyelim' iddiası babayı isyan ettirdi

İzmir'de Anıl Yolum (24), birlikte yaşadığı 5 aylık hamile Sezen Ünlü'yü 16 bıçak darbesiyle katletti. Haknıda iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianame, İzmir 11. Ağrı Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Sanık Yolum'un, Ünlü'yü öldürmeden bir süre önce darp ettiği iddiasıyla İzmir 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davasına devam edildi. Ancak, geçtiğimiz hafta duruşmada hâkimin sanık Yolum'a "Pandemi var cezanı erteleyelim'' dediği iddia edildi. Acılı baba Serdar Ünlü "Uzaklaştırma kararı almış. Kızıma şiddet uygulamış. Yetmemiş kızımı ve karnındaki bebeği 16 bıçak darbesiyle öldürmüş sanığa hakimin 'pandemi var cezanı erteleyelim' iddiası beni şoke etti. Hâkimin benim kızımın ve karnındaki bebeğinin 16 kez bıçak darbesiyle hunharca öldürülmesinden haberi yok mu! Nasıl böyle bir karar verir" diye isyan etti!

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