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    Ardahanlı Doktor Güler İstanbul'da okudu doktor oldu, ancak vefa duygusu onu doğdu topraklara koşturdu

    Ardahanlı Doktor Güler Yıldırım, İstanbul’da okudu. Vefa duygusu ile doğduğu topraklara koştu... Küçük hastalarına şifa dağıtıp umut oldu. “Her şey çocuklar için” diye konuştu.

    Furkan Nehri
    Doktor vefa

    Doktor Güler Yıldırım, Ardahan'ın Posof İlçesi'nde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Kocaeli'de bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gitti. Uzmanlık olarak çocuk sağlığı ve hastalıklarını seçti. Ancak o büyükşehirde kalmak yerine vefa duygusunun peşinden gitti. Ve tayinde baba ocağı Ardahan'ı tercih etti. Tercih sonucu 1,5 yıl önce Ardahan Devlet Hastanesi'nde göreve geldi. Muayene ettiği çocuklarda konuşma gecikmesi ve iletişim sorunlarının fazla olduğunu tespit etti. Bu tespitinin ardından, çocuklara yaşlarına uygun kitaplar hediye etti. Bunun üzerine, kendi imkanları ile ve doktor arkadaşlarının destekleri ile aldığı çocuk kitaplarını, muayeneye gelen çocuklara verdi. Doktor Güler Yıldırım, "Kitap aynı zamanda anne-baba ve çocuk arasındaki iletişimi destekleyerek çocuğun gelişimine katkıda bulunuyor. Kitapları da ağırlıklı olarak köy çocuklarına dağıtıyorum. Çünkü onların imkanları daha kısıtlı" dedi.



    Genç doktor Güler Yıldırım, kitapların anne, baba ve çocuk arasındaki en iyi iletişim aracı olduğunu söyledi. "Bu yüzden muayeneye gelen küçüklere kitap veriyorum" dedi.

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    Haberler Yaşam Ardahanlı Doktor Güler İstanbul'da okudu doktor oldu, ancak vefa duygusu onu doğdu topraklara koşturdu
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