Konya yeni sanayi sitesi hızla yükseliyor! Arsa tahsisini yaptığı Yeni Sanayi Sitesi’nin yapımı tüm hızla sürüyor





DAR GELİRLİ HANELERE DOĞALGAZ BAĞLANDI

Mevlana Türbesi'nin etrafındaki 4 mahallede sosyal yardımlaşma kömürü alan, dar gelirli 1.108 konutun doğalgaz dönüşümleri yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezinde hava kirliliğin önüne geçilmesi amacıyla "Konya Tarihi Kent Merkezi ve Mevlana Bölgesi Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" kapsamında Mevlana Türbesi çevresindeki dört mahallede sosyal yardım alan 1.108 konutun doğalgaz dönüşümleri gerçekleştirildi. Doğalgaz dönüşüm projesinin tamamlandığı bölgede incelemelerde bulunan ve ailelerle görüşen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, amaçlarının bu bölgede yaşayan vatandaşların doğalgaz kullanıyor hale gelmesi olduğunu söyledi. Başkan Altay, "Özellikle kaymakamlıktan kömür desteği alan vatandaşlarımızın tesisatlarının tamamı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızın finansmanı ile Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirildi. Amacımız burada yaşayan vatandaşlarımızın artık doğalgaz kullanıyor hale gelmesi. Kaymakamlıklarımız da bundan sonra sosyal yardımları kömür yerine doğalgaz olarak yapacak. Yaptığımız bu çalışma ile tüm Türkiye'de böyle bir uygulama başlamış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi. Coğrafi konum olarak doğalgaz dönüşüm yapılan bölgenin hava kirliliğinin en yoğun olduğu bölge olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Burada maddi imkansızlıklarından dolayı kömür yakmak zorunda kalan vatandaşlarımızı böylece doğalgazla buluşturmuş oluyoruz. Hem onlar kömürle uğraşmaktan kurtuldular hem de çevreye çok önemli katkı oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak İklim Değişikliği Eylem Planına uygun bir şekilde bu hizmetlerimizi yürütmeye devam edeceğiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun." diye konuştu.