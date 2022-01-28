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    Konya yeni sanayi sitesi hızla yükseliyor! Arsa tahsisini yaptığı Yeni Sanayi Sitesi’nin yapımı tüm hızla sürüyor

    Konya Büyükşehir Belediyesi’nin arsa tahsisini yaptığı Yeni Sanayi Sitesi’nin inşası tüm hızıyla sürüyor. Dört etapta 2 bin 690 sanayi dükkanı ve 134 ticari dükkanın yapımının devam ettiğini belirten Başkan Altay, Eski Sanayi ve Karatay Sanayiyi 2023’e kadar yeni yerine taşımayı hedeflediklerini belirtti.

    Konya yeni sanayi sitesi hızla yükseliyor

    Konya Büyükşehir Belediyesi'nin arsa desteğiyle Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından şehre kazandırılacak Yeni Sanayi Sitesi'nin yapım çalışmaları sürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla vizyon projeleri bir bir hayata geçirmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.



    Konya'da uzun yıllardır çözüm bekleyen Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin taşınmasının da bunlardan birisi olduğunu dile getiren Başkan Altay, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla yaptığımız protokol çerçevesinde Yeni Sanayi Sitemizin inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir mülkiyetindeki 2 milyon 80 bin metrekarelik bir arazi ile bu önemli projeye katkı verdik. Aslım Caddesi bölgesinde hızla yükselen Yeni Sanayi Sitesi, Konya'mızın yarınları için büyük önem taşıyan vizyon projelerden.



    Yatırım bedeli 1 milyar 200 milyon TL olan bu önemli proje tamamlandığında şehrimizin çehresi değişecek." diye konuştu. Dört etapta toplam 2 bin 690 sanayi dükkanının ve 134 ticari dükkanın yapılacağını aktaran Başkan Altay, "Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'sini 2023'e kadar yeni yerine taşımayı hedefliyoruz. Konya'nın bütün projelerinde olduğu gibi bu projede de şehrimize büyük destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, TOKİ Başkanımıza Sayın Ömer Bulut'a, oda başkanlarımıza ve esnaflarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.



        EMİNE ERDOĞAN'DAN ÖDÜL
        Konya Büyükşehir Belediyesi'nin "Engelsiz Kent Konya Erişilebilirlik Master Planı" Engelsiz Şehirler Fikir Yarışması'nda ödüle layık görüldü. Başkan Altay, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin elinden aldı. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin "Engelsiz Kent Konya Erişilebilirlik Master Planı" Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen Engelsiz Şehirler Fikir Yarışması'nda ödül aldı. Engelsiz Şehirler Fikir Yarışması Ödül Töreni'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile ödül alan belediyelerin başkanları katıldı. Yarışmada Konya Büyükşehir Belediyesi'nin "Engelsiz Kent Konya Erişilebilirlik Master Planı" ödüle layık görüldü. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ödülü Emine Erdoğan Hanımefendi'nin elinden aldı. Ödül için teşekkür eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla hizmet üretmeye gayret ettiklerini; engelli vatandaşların ihtiyaçlarından yola çıkarak "Engelsiz Kent Konya Erişilebilirlik Master Planı"nı hayata geçireceklerini ifade etti. Başkan Altay, "Şehrimizde vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları noktalarda uygulayacağımız bu proje ile şehir merkezinde hareketliliğin en fazla olduğu 15 farklı noktada engelli kardeşlerimizin kamu binalarına, parklara ve diğer yaşam alanlarına en rahat şekilde ulaşmalarını sağlamak istiyoruz. Bugün aldığımız bu anlamlı ödül bu konuda yapacağımız çalışmalarda en büyük motivasyon kaynağımız olacaktır. Bu anlamlı ödül sebebiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık Hanımefendi'ye ve emeği geçen herkese tüm hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum." dedi.



        DAR GELİRLİ HANELERE DOĞALGAZ BAĞLANDI
        Mevlana Türbesi'nin etrafındaki 4 mahallede sosyal yardımlaşma kömürü alan, dar gelirli 1.108 konutun doğalgaz dönüşümleri yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezinde hava kirliliğin önüne geçilmesi amacıyla "Konya Tarihi Kent Merkezi ve Mevlana Bölgesi Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" kapsamında Mevlana Türbesi çevresindeki dört mahallede sosyal yardım alan 1.108 konutun doğalgaz dönüşümleri gerçekleştirildi. Doğalgaz dönüşüm projesinin tamamlandığı bölgede incelemelerde bulunan ve ailelerle görüşen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, amaçlarının bu bölgede yaşayan vatandaşların doğalgaz kullanıyor hale gelmesi olduğunu söyledi. Başkan Altay, "Özellikle kaymakamlıktan kömür desteği alan vatandaşlarımızın tesisatlarının tamamı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızın finansmanı ile Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirildi. Amacımız burada yaşayan vatandaşlarımızın artık doğalgaz kullanıyor hale gelmesi. Kaymakamlıklarımız da bundan sonra sosyal yardımları kömür yerine doğalgaz olarak yapacak. Yaptığımız bu çalışma ile tüm Türkiye'de böyle bir uygulama başlamış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi. Coğrafi konum olarak doğalgaz dönüşüm yapılan bölgenin hava kirliliğinin en yoğun olduğu bölge olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Burada maddi imkansızlıklarından dolayı kömür yakmak zorunda kalan vatandaşlarımızı böylece doğalgazla buluşturmuş oluyoruz. Hem onlar kömürle uğraşmaktan kurtuldular hem de çevreye çok önemli katkı oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak İklim Değişikliği Eylem Planına uygun bir şekilde bu hizmetlerimizi yürütmeye devam edeceğiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun." diye konuştu.



        MEVLANA BÖLGESINDE TARIHI DÖNÜŞÜM
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'da Türkiye'ye örnek olacak tarihi dönüşümün tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti. Son aşamaya gelen Altay, proje tamamlandığında bölgede ticaretin, turizmin ve sosyal hayatın canlanacağını söyledi.
        Konya Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi dokuya uygun olarak gerçekleştirdiği Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'daki dönüşüm çalışmalarında önemli mesafe kat edildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın kalbi konumunda olan Mevlana Çarşısı'nda ve Altın Çarşı'da esnaflarla işbirliği içinde Türkiye'ye örnek bir dönüşüm çalışmasını hayata geçirdiklerini ifade ederek, Konya'nın yarınlarının daha güzel olması için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Türbe Önü Kentsel Yenileme Projesi kapsamındaki çalışmaları şehrin tarihi dokusuna uygun olarak yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle Mevlana Türbesi etrafındaki uygunsuz görüntüyü tamamen ortadan kaldırarak Konya'nın tarihi misyonuna ve dokusuna uygun bir projeyi şehrimize kazandırıyoruz. Son aşamaya gelen proje tamamlandığında bölgedeki ticaret ve sosyal hayat daha da canlanacak. Ayrıca, Mevlana Türbesi ile Bedesten, Kapu Camii ve Aziziye Cami arasında turizmi canlandıracak önemli bir bağlantı oluşuyor. Konya tarihi açısından büyük önem taşıyan dönüşümü en kısa sürede tamamlamak için çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

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