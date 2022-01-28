Bursa Büyükşehir Belediyesi hazırlanan projelerle 2021 yılını dolu dolu geçirdi





HERKES İÇİN HER YERDE SANAT

Buraya alt başlık Muharrem kardeşim Buraya alt başlık Muharrem kardeşim Buraya alt başlık Muharrem kardeşim Buraya alt başlık Muharrem kardeşim Buraya alt başlık. Herkes için her yerde kütür sanat parolası ile kültür sanat faaliyetleriyle de farkındalık oluşturan Büyükşehir Belediyesi, 6 milyon izleyiciyi kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşturdu. 160 bin 841 kişi gençlik ve spor etkinliklerine katılırken, 1 milyon 350 bin kişi sosyal tesisleri ziyaret etti. 2021 yılında 17 ana kucağı eğitime açılırken, 152 bin 612 kişi müzeleri, 500 bin kişi de hayvanat bahçesini ziyaret etti. Yıl boyunca 70 bin 645 zabıta denetimi gerçekleştirilirken, 18 bin 328 olaya itfaiye ekiplerince müdahale edildi. BUSMEK kurslarından 10 bin 215 kişi yararlanırken, 292 bin 519 arama, Beyaz Masada çözüm buldu. Gençlik Kulübü üye sayısı 70 bine, 2021'de üretilen ekmek sayısı da 72 milyona ulaştı.