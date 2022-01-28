Bursa Büyükşehir Belediyesi hazırlanan projelerle 2021 yılını dolu dolu geçirdi

Pandeminin etkisi nedeniyle sosyal yardımlara ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, özellikle altyapı ve ulaşım yatırımlarından taviz vermedi. Türkiye'nin 4'üncü büyük, sanayinin ise lokomotif kenti olan Bursa, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla 2021 yılında hem daha yaşanılabilir bir kent yolunda önemli bir mesafe kat etti hem de sahip olduğu unvanlara 'Türk Dünyası Kültür Başkenti'ni de ekledi.
TARİHİ DÖNÜŞÜM
Büyükşehir Belediyesi'nin kentin geleceğine damga vuracak Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi kapsamında 2021 yılı boyunca büyük bir performans sergilendi. Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların oluşumuyla gelişimini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni çevreleyen 37 binanın yıkımı tamamlandı. Proje alanında kalan son bina olan alışveriş merkezi binasının mart ayı içinde yıkılması planlanıyor. Bunun yanında kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıl boyunca 61 binanın yıkımı yapılırken, 32 milyon TL de kira desteği sağlandı.
ULAŞIMDA BÜYÜK ATAK
Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandeminin yol açtığı ekonomik sorunlara rağmen 2021 yılında ulaşım yatırımlarında da taviz vermedi. Özellikle kent içi trafiğin düğüm olan Acemler Kavşağı'nın dönüş yollarına ilave şerit uygulamaları yapan Büyükşehir Belediyesi, Hayran Caddesi ile Oulu Caddesi'ni birbirine bağlayan tüp geçidi de tamamlayarak hizmete açtı. Bursa Şehir Hastanesi'ne bağlantı için alternatif güzergah çalışmalarına hız verilirken, Bursaray Odunluk istasyonu hizmete açıldı, Bursaray'da iki sefer arasındaki bekleme süresi de 2 dakikaya indirildi. T2 hattı çalışmalarında önemli mesafe kat edilirken, 350 kilometre sathi kaplama ve 175 bin ton asfalt kaplama gerçekleştirildi. 2021 yılında 10 akıllı kavşak uygulaması tamamlanırken, Büyükşehir sorumluluğundaki otoparklarda 1 milyon 220 bin 205 ücretsiz parklanma sağladı ve yeni alınan araçlarla otobüs filosunun sayısı 2015'e çıkarıldı.