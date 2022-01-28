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    Bursa Büyükşehir Belediyesi hazırlanan projelerle 2021 yılını dolu dolu geçirdi

    Bursa Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan çevreye, altyapıdan tarhı ve kültürel mirasa kadar her alanda hazırlanan projelerle 2021 yılını dolu dolu geçirdi.

    Bursa’da 2021 yatırımlarla dolu

    Pandeminin etkisi nedeniyle sosyal yardımlara ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, özellikle altyapı ve ulaşım yatırımlarından taviz vermedi. Türkiye'nin 4'üncü büyük, sanayinin ise lokomotif kenti olan Bursa, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla 2021 yılında hem daha yaşanılabilir bir kent yolunda önemli bir mesafe kat etti hem de sahip olduğu unvanlara 'Türk Dünyası Kültür Başkenti'ni de ekledi.



    TARİHİ DÖNÜŞÜM
    Büyükşehir Belediyesi'nin kentin geleceğine damga vuracak Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi kapsamında 2021 yılı boyunca büyük bir performans sergilendi. Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların oluşumuyla gelişimini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni çevreleyen 37 binanın yıkımı tamamlandı. Proje alanında kalan son bina olan alışveriş merkezi binasının mart ayı içinde yıkılması planlanıyor. Bunun yanında kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıl boyunca 61 binanın yıkımı yapılırken, 32 milyon TL de kira desteği sağlandı.



    ULAŞIMDA BÜYÜK ATAK
    Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandeminin yol açtığı ekonomik sorunlara rağmen 2021 yılında ulaşım yatırımlarında da taviz vermedi. Özellikle kent içi trafiğin düğüm olan Acemler Kavşağı'nın dönüş yollarına ilave şerit uygulamaları yapan Büyükşehir Belediyesi, Hayran Caddesi ile Oulu Caddesi'ni birbirine bağlayan tüp geçidi de tamamlayarak hizmete açtı. Bursa Şehir Hastanesi'ne bağlantı için alternatif güzergah çalışmalarına hız verilirken, Bursaray Odunluk istasyonu hizmete açıldı, Bursaray'da iki sefer arasındaki bekleme süresi de 2 dakikaya indirildi. T2 hattı çalışmalarında önemli mesafe kat edilirken, 350 kilometre sathi kaplama ve 175 bin ton asfalt kaplama gerçekleştirildi. 2021 yılında 10 akıllı kavşak uygulaması tamamlanırken, Büyükşehir sorumluluğundaki otoparklarda 1 milyon 220 bin 205 ücretsiz parklanma sağladı ve yeni alınan araçlarla otobüs filosunun sayısı 2015'e çıkarıldı.



        GÜÇLÜ ALTYAPI SAĞLIKLI GELECEK
        BUSKİ marifetiyle sürdürülen altyapı çalışmaları kapsamında 2021 yılı içinde 594 bin 600 metre kanalizasyon hattı ve 142 bin 798 metre içme suyu şebeke imalatı gerçekleştirildi. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik çalışmalarla 25 milyon 434 bin 885 kilovatsaat elektrik enerjisi yenilenebilir kaynaklardan sağlandı. Yıl boyunca 8 milyon 376 bin 666 metrekare yeşil alanın bakımı yapılırken, 55 bin ağaç dikildi ve 37 bin metrekare nitelikli yeni yeşil alan Bursa'ya kazandırıldı.



        HERKES İÇİN HER YERDE SANAT
        Buraya alt başlık Muharrem kardeşim Buraya alt başlık Muharrem kardeşim Buraya alt başlık Muharrem kardeşim Buraya alt başlık Muharrem kardeşim Buraya alt başlık. Herkes için her yerde kütür sanat parolası ile kültür sanat faaliyetleriyle de farkındalık oluşturan Büyükşehir Belediyesi, 6 milyon izleyiciyi kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşturdu. 160 bin 841 kişi gençlik ve spor etkinliklerine katılırken, 1 milyon 350 bin kişi sosyal tesisleri ziyaret etti. 2021 yılında 17 ana kucağı eğitime açılırken, 152 bin 612 kişi müzeleri, 500 bin kişi de hayvanat bahçesini ziyaret etti. Yıl boyunca 70 bin 645 zabıta denetimi gerçekleştirilirken, 18 bin 328 olaya itfaiye ekiplerince müdahale edildi. BUSMEK kurslarından 10 bin 215 kişi yararlanırken, 292 bin 519 arama, Beyaz Masada çözüm buldu. Gençlik Kulübü üye sayısı 70 bine, 2021'de üretilen ekmek sayısı da 72 milyona ulaştı.



        SOSYAL BELEDİYECILİK
        Özellikle pandeminin yol açtığı ekonomik dar boğazda devreye aldığı destek paketleriyle sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı içinde 2 milyon 481 bin 38 hektar açık ve 149 bin metrekare kapalı alanda ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Aynı süre içinde 76 milyon TL değerinde sosyal yardım yapılırken, 158 bin 773 evde bakım hizmeti gerçekleştirildi.

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