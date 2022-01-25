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    Mersinde mide bulandıran olay! 16 yaşındaki lise öğrencisi sporcu kızı antrenörün taciz ettiği iddia edildi

    Mersin’de 16 yaşındaki lise öğrencisi sporcuyu taciz ettiği iddia edilen antrenörün eşi genç kızı susturmaya çalıştı. Genç kız olayı TAKVİM’e anlattı: Bana ‘Konuşma sana yardımcı olalım, adın çıkmasın’ dediler. Antrenörüm ringde köşeye sıkıştırıp taciz etti...

    Tacizciye eş koruması

    Mersin'de öğrencisini taciz ettiği iddia edilen antrenörün eşi olayı kapatmak istedi. Tacize uğradığını iddia eden 16 yaşındaki genç kız ise TAKVİM'e konuştu. Bir dövüş sporu olarak bilinen Muay Thai ile ilgili ilk skandal Konya'da yaşanmıştı. Bir muay thai antrenörü öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı.

    RİNGDE SIKIŞTIRDI
    İkinci skandal ise Mersin'de yaşandı. Mersin'deki olayda iddialara göre; 40 yaşındaki muay thai eğitmeni Özer Y., 16 yaşındaki öğrencisi Ea I.'yı taciz etti. Olaydan sonra eğitmenin eşinin kendisine mesajlar yazdığını söyleyen Eda I., "Adın çıkmasın, başkalarına söyleme, sana yardımcı olacağım şeklinde mesajlar attı" dedi. Olayın şokunu atlatamayan genç kız, şunları söyledi: "Kadına şiddete karşı kendimi savunmak için bu spora başladım. Ancak eğitmenim beni bir gün ringin köşesine sıkıştırdı, dakikalarca taciz etti."
    Bulut YAMANDAĞ



    MASAJI BAHANE ETTi
    Konya'da, 10 Mart'ta polis merkezine giden muay thai sporcusu F.A., Türkiye şampiyonası için gittikleri Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde antrenörü Mehmet Ali A.'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mehmet Ali A., 1.5 ay kaldığı cezaevinden tahliye edildi. Tacize uğrayan kızın ablası Ş.A., duruşmada, "Kardeşim sanıktan korktuğu için kimseye anlatamamış. Kardeşime kamp yaptığı otelde masaj bahanesiyle tacizlerde bulunmuş" ÖZER Y. dedi.
    Tolga YANIK

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    Haberler Yaşam Mersinde mide bulandıran olay! 16 yaşındaki lise öğrencisi sporcu kızı antrenörün taciz ettiği iddia edildi
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