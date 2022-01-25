Mersinde mide bulandıran olay! 16 yaşındaki lise öğrencisi sporcu kızı antrenörün taciz ettiği iddia edildi

Mersin'de öğrencisini taciz ettiği iddia edilen antrenörün eşi olayı kapatmak istedi. Tacize uğradığını iddia eden 16 yaşındaki genç kız ise TAKVİM'e konuştu. Bir dövüş sporu olarak bilinen Muay Thai ile ilgili ilk skandal Konya'da yaşanmıştı. Bir muay thai antrenörü öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı.



RİNGDE SIKIŞTIRDI

İkinci skandal ise Mersin'de yaşandı. Mersin'deki olayda iddialara göre; 40 yaşındaki muay thai eğitmeni Özer Y., 16 yaşındaki öğrencisi Ea I.'yı taciz etti. Olaydan sonra eğitmenin eşinin kendisine mesajlar yazdığını söyleyen Eda I., "Adın çıkmasın, başkalarına söyleme, sana yardımcı olacağım şeklinde mesajlar attı" dedi. Olayın şokunu atlatamayan genç kız, şunları söyledi: "Kadına şiddete karşı kendimi savunmak için bu spora başladım. Ancak eğitmenim beni bir gün ringin köşesine sıkıştırdı, dakikalarca taciz etti."

Bulut YAMANDAĞ