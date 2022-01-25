Elif Kaş mucize bir doğum gerçekleştirdi! Biri tüp bebek diğeri normal yollarla olmak üzere iki bebek dünyaya getirdi





İKİ RAHİMDE İKİ BEBEK

Doğal yollarla oluşan gebeliği defalarca düşükle sonuçlanınca çifte 6 yıl içinde 3 aşılama 2 kez de tüp bebek tedavisi denendi. Seneler sonra müjdeli haber geldi. Kontrole giden ikili, ultrasonda şoka girdi! Çünkü Elif Kaş, birisi tüp bebek diğeriyse normal yollarla olmak üzere iki bebeğe hamileydi! İki rahimde iki ayrı hamilelik yaşayan anne Kaş, 6 ay önce Muhammed Tuğra ve Lale Hüma'yı sağlıkla dünyaya getirdi. "Mucizeler çok şükür kucağımızda. Bir beklerken iki bebek gördük. Daha önce çift rahim görmüşlerdi, hamile kaldıktan sonra çift rahim olduğu daha net anlaşıldı. Kendimi 2 kat güçlü hissediyorum. Onlara bakarken bile cesaret alıyorum" diyerek mutluluğunu dile getirdi.