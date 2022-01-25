Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Elif Kaş mucize bir doğum gerçekleştirdi! Biri tüp bebek diğeri normal yollarla olmak üzere iki bebek dünyaya getirdi

    Elif Kaş, çift rahimle doğdu. Tek istediği, bir çocuktu. Defalarca kez denediği tüp bebek tedavisi hüzünle son buldu. Mucize ise seneler sonra gerçek oldu. Biri tüp bebek, diğeri normal yollarla olmak üzere iki bebek doğurdu. “Mucizelerim kucağımda. Şimdi daha güçlüyüm” diye konuştu.

    ’Tüp’a tıp mucize

    YIllarca çocuk hasreti çeken çift, tıp dünyasını bile şoke etti! Biri tüp bebek, birisi doğal yolla olan bebekleri sağlıkla dünyaya geldi. İstanbul'da yaşanan olay her satırı mucize dedirtti! Elif (30) ve Emre Kaş (31), 2015'te evlendi. En büyük istekleriyse huzur dolu yuvalarına neşe olacak bir bebekti. Ancak genç çift, 1 yıla rağmen doğal yollarla çocuk sahibi olamayınca doktora gitti. Kontrollerde Elif Kaş'ın çift rahimli olduğu belirlendi.



    İKİ RAHİMDE İKİ BEBEK
    Doğal yollarla oluşan gebeliği defalarca düşükle sonuçlanınca çifte 6 yıl içinde 3 aşılama 2 kez de tüp bebek tedavisi denendi. Seneler sonra müjdeli haber geldi. Kontrole giden ikili, ultrasonda şoka girdi! Çünkü Elif Kaş, birisi tüp bebek diğeriyse normal yollarla olmak üzere iki bebeğe hamileydi! İki rahimde iki ayrı hamilelik yaşayan anne Kaş, 6 ay önce Muhammed Tuğra ve Lale Hüma'yı sağlıkla dünyaya getirdi. "Mucizeler çok şükür kucağımızda. Bir beklerken iki bebek gördük. Daha önce çift rahim görmüşlerdi, hamile kaldıktan sonra çift rahim olduğu daha net anlaşıldı. Kendimi 2 kat güçlü hissediyorum. Onlara bakarken bile cesaret alıyorum" diyerek mutluluğunu dile getirdi.



    UMUDUNUZU KAYBETMEYİN
    Baba Emre Kaş "Bebeklerimizi sağlıkla kucağımıza aldık. Ailelere tavsiyem umutlarını kaybetmesinler" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Emekliye en az 1.014 TL fark
    Haberler Yaşam Elif Kaş mucize bir doğum gerçekleştirdi! Biri tüp bebek diğeri normal yollarla olmak üzere iki bebek dünyaya getirdi
        SON DAKİKA