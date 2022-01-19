İş makinesiyle gelen hurdacı 44 senedir kullanılmayan köprüyü çaldı!

Şaşkına çeviren olay Ankara Beypazarı'nda yaşandı. Kirmir Çayı üzerinde bulunan Gömleksiz Köprüsü, 1936'da yapıldı. Ancak köprü 1978'deki sel felaketinde hasar aldı. Bazı bölümlerinde derin çatlaklar oluşurken bazı bölümleriyse yıkıldı! Aynı yıl yeni bir köprü yapıldı. Eski köprü ise atıl vaziyette kaldı. Tam 44 yıldır bu şekilde duran köprü, 10 gün önce tabyalarıyla birlikte çalındı! Hırsızın hurdacılık yapan Z.K. olduğu anlaşıldı. Demirleri almak için CİMER'e başvuru yapan, ancak olumsuz cevaba aldırmayan Z.K., "70 ton demir topladım. 500 bin TL kazandım" açıklaması yaptı. Tutuklandı!
Z.K., 44 yıldır kullanılmayan köprünün tabya ve demirlerini çaldı! Tam 500 bin lirayı cebe attı! Skandalın fark edilmesi üzerine yakalandı.
ÇOCUKLAR 'EMİNE' ELLERDE!
Bingöl Karlıova Aşağı Yağmurlu Köyü İlkokulu öğretmeni Emine Yılmaz, 2 yıl içinde hazırladığı proje ve yaptığı çalışmalarla okulun çehresini değiştirdi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle sıvaları dökülen okulu tamir ettirdi. Sınıfın zeminine halı döşetti. Öğrencilerine, gitar ve farklı akıl oyunları öğretti. Yılmaz, hızlı ve kablosuz internet sistemiyle birleştirilmiş sınıftaki 9 öğrencisiyle ukulele eşliğinde şarkılar söyleyip onlarla güzel vakit geçiriyor