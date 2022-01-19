İş makinesiyle gelen hurdacı 44 senedir kullanılmayan köprüyü çaldı!





BALKANLAR'IN SİGORTASI TÜRKİYE

Eski bakanlar Mehmet Müezzinoğlu, Lütfullah Kayalar, Turizm Bakan Yrd. Serdar Çam, eski vekiller Alaaddin Büyükkaya, Bahri Sipahi, Bihlun Tamaylıgil, Önder Matlı, Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Salih Akgül, yazarlar, iş adamları, askerler ve bürokratlardan oluşan ve bir düşünce kuruluşu olan Rumeli Kanaat Önderleri, Balkanlar'daki sorunları, uluslararası bir boyuta taşımayı hedefliyor... İş, sanat, siyaset dünyasından isimlerin yer aldığı Rumeli Kanaat Önderleri toplantısı, İstanbul Rumeli Üniversitesi Haliç Yerleşkesi'nde gerçekleşti. Toplantıda, AB'nin Balkanlar'a bakışı irdelendi. 2022 yılının 'Balkanlar Yılı' olduğu belirtildi. Bu konuda yapılması gerekenler ve atılacak adımlar değerlendirildi. İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka, "Balkanlar, Türkiye'nin dış politikasında çok önemli bir yer tutuyor. Bölgemizde sorunlar var. Türkiye Balkanlar'da hassas, dikkatli, istikrarlı ve bütünleştirici bir siyaset izliyor. Bu nedenle Balkan ülkelerinde Türkiye'ye büyük güven var" dedi.