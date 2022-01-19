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    İş makinesiyle gelen hurdacı 44 senedir kullanılmayan köprüyü çaldı!

    Hurdacı iş makinesiyle geldi, tabya ve demirleri toplayıp gitti. 44 senedir kullanılmayan köprüyü göz göre göre çaldı! İşte sizler için derlediğimiz 19 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Vay ’çal’ına

    Şaşkına çeviren olay Ankara Beypazarı'nda yaşandı. Kirmir Çayı üzerinde bulunan Gömleksiz Köprüsü, 1936'da yapıldı. Ancak köprü 1978'deki sel felaketinde hasar aldı. Bazı bölümlerinde derin çatlaklar oluşurken bazı bölümleriyse yıkıldı! Aynı yıl yeni bir köprü yapıldı. Eski köprü ise atıl vaziyette kaldı. Tam 44 yıldır bu şekilde duran köprü, 10 gün önce tabyalarıyla birlikte çalındı! Hırsızın hurdacılık yapan Z.K. olduğu anlaşıldı. Demirleri almak için CİMER'e başvuru yapan, ancak olumsuz cevaba aldırmayan Z.K., "70 ton demir topladım. 500 bin TL kazandım" açıklaması yaptı. Tutuklandı!



    Z.K., 44 yıldır kullanılmayan köprünün tabya ve demirlerini çaldı! Tam 500 bin lirayı cebe attı! Skandalın fark edilmesi üzerine yakalandı.



    ÇOCUKLAR 'EMİNE' ELLERDE!
    Bingöl Karlıova Aşağı Yağmurlu Köyü İlkokulu öğretmeni Emine Yılmaz, 2 yıl içinde hazırladığı proje ve yaptığı çalışmalarla okulun çehresini değiştirdi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle sıvaları dökülen okulu tamir ettirdi. Sınıfın zeminine halı döşetti. Öğrencilerine, gitar ve farklı akıl oyunları öğretti. Yılmaz, hızlı ve kablosuz internet sistemiyle birleştirilmiş sınıftaki 9 öğrencisiyle ukulele eşliğinde şarkılar söyleyip onlarla güzel vakit geçiriyor



        VAN ANASINI SICAKLIK EKSİ 39
        Kar yağışı, yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürdü. Okullar Adıyaman'da 2 gün, Gaziantep, Uşak, Bilecik, Kırşehir, Bolu ile Rize, Trabzon, Sinop, Düzce, Karabük, Kastamonu, Denizli, Kütahya, Manisa, Ordu, Giresun'un bazı ilçelerinde bir gün tatil edildi. Van Çaldıran'da sıcaklık eksi 39 derece ile rekor kırdı.



        TAM GAZ FACİA
        Yunanistan, önceki gece yaşanan trafik kazasıyla sarsıldı! 45 yaşındaki işadamı Tzortzis Monoyios, 16 Ocak Pazar günü aldığı Ferrari model aracına tam 250 bin sterlin saydı! Eşi Athina Kontopanou ile lüks aracına atlayan Monoyios, gaza bastı. Sadece 3 kilometre sonra ağaca çarptı. Araç, kullanılamaz hale gelirken ünlü işadamının hayatını kaybettiği açıklandı. Eşiyse ağır yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



        MUTLAKA OKUMALI
        ABD'li New York Times gazetesi, kitap inceleme panelinin 125. yıldönümünü kutladı. Bunun için 'en iyi kitap' anketi yaptı.67 ülkeden cevap yağdı! John Steinbeck ve Ernest Hemingway en sevilen yazarlardı. Okuyuculardan en yüksek not alan kitaplar ise şöyle sıralandı:
        1. Bülbülü Öldürmek Harper Lee
        2. Yüzük Kardeşliği J.R.R. Tolkien
        3. 1984 George Orwell
        4. Yüzyıllık Yalnızlık Gabriel García Márquez
        5. Sevilen Toni Morrison



            BALKANLAR'IN SİGORTASI TÜRKİYE
            Eski bakanlar Mehmet Müezzinoğlu, Lütfullah Kayalar, Turizm Bakan Yrd. Serdar Çam, eski vekiller Alaaddin Büyükkaya, Bahri Sipahi, Bihlun Tamaylıgil, Önder Matlı, Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Salih Akgül, yazarlar, iş adamları, askerler ve bürokratlardan oluşan ve bir düşünce kuruluşu olan Rumeli Kanaat Önderleri, Balkanlar'daki sorunları, uluslararası bir boyuta taşımayı hedefliyor... İş, sanat, siyaset dünyasından isimlerin yer aldığı Rumeli Kanaat Önderleri toplantısı, İstanbul Rumeli Üniversitesi Haliç Yerleşkesi'nde gerçekleşti. Toplantıda, AB'nin Balkanlar'a bakışı irdelendi. 2022 yılının 'Balkanlar Yılı' olduğu belirtildi. Bu konuda yapılması gerekenler ve atılacak adımlar değerlendirildi. İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka, "Balkanlar, Türkiye'nin dış politikasında çok önemli bir yer tutuyor. Bölgemizde sorunlar var. Türkiye Balkanlar'da hassas, dikkatli, istikrarlı ve bütünleştirici bir siyaset izliyor. Bu nedenle Balkan ülkelerinde Türkiye'ye büyük güven var" dedi.



            KİMLİK BUNALIMI
            İstanbul Eyüpsultan'da yaşayan Bülent Başaran, 35 yıl önce Şırnak'ta vatani görevini yaparken kimliğini kaybetti. Terhis olunca bir türlü yaşadığını ispat edemedi. Yeni kimlik verilmedi. Son olarak Eyüp'te Cihan Şanverdi adlı vatandaşın yardımıyla karakola gitti. İfade verdi. Şimdi kimlik alacağı günü dört gözle bekliyor...



            SEDEFNUR UYUTULUYOR
            Kocaeli'de üniversiteli Sedefnur Çağlar (23), polis memuru erkek arkadaşı Ahmet Ata'yla misafirliğe gittiği 7'nci kattaki evde balkondan düştü. Ağır yaralanan genç kızın tedavisi 9 gündür yoğun bakımda devam ediyor. Sedefnur'un hayati tehlikesinin devam etmesi nedeniyle uyutulduğu belirlendi.



                AVUKATIN SIR SONU
                Çanakkale Kepez'de yaşayan avukat Ali Serkan Yurt (42), önceki gün Troia Prestige-1 Sitesi A Blok 5. kattaki evinin balkonundan bahçeye çakıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, sitenin güvenlik kameralarını inceleyerek geniş çaplı soruşturma başlattı. Ölüm haberini alan aile ve meslektaşları yasa boğuldu.



                YARDIMSAYAR!
                İki çocuk annesi Ayla, 500'e yakın kedi ve köpeğe bakıyor. Konya Seydişehir'de 2 çocuk annesi Ayla Sayar, 5 yıl önce kaza sonrası bacakları kırılan 2 engelli köpeği evine alıp sahiplendi. Sokak hayvanlarına duyarlılığı artan Sayar, gün geçtikçe bakıma muhtaç sokak hayvanlarını da evine alarak bakımlarını üstlendi. Bir süre sonra sayıları artan sokak hayvanları için Seydişehir Belediyesi'nden yardım istedi. Sayar'a 2 bin metrekarelik bir arazi tahsis edildi. Sayar, buradaki barınakta 500'e yakın köpek ve kediyi beslemeye çalışıyor.



                ÖRNEK ÖDÜL
                Hasta çocuğu karlı yolda sırtında taşıyan hemşireye başarı ödülü verildi. Trabzon'da, kar ve buzlanma nedeniyle yolu kapanan mahallede fenalaşan 6 yaşındaki çocuğu, UMKE'de hemşire Erhan Demirtürk, sırtına aldı. Ambulansa kadar 200 metre taşıdı. Çocuğun bir an önce hastaneye ulaştırılmasını sağladı. Bu hareketiyle herkesin taktirini topladı. İl Sağlık Müdürlüğü'nce başarı belgesi ve hediye ile ödüllendirilen Demirtürk, "Bu bizim için gurur verici bir şey. Kim olsa aynısı yapardım" ifadesini kullandı.



                    'MAX'İMUM TEPKİ!
                    MİT'te görevli Max Tegmark, Türk SİHA'larını hedef aldı! "Selçuk Bayraktar'a ders verdiğim için utanıyorum" diyerek haddini aştı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ise gereken tokadı attı: Kendisinin ismini bile duymadım. Utanmanız gereken sizin yaptığınız katliamlar...



                    MATEMATÜRK
                    Muğla Marmaris'te okuyan 4 ilköğretim öğrencisi göğsümüzü kabarttı. Uluslararası Matematik Yarışması'nda dünya birinciliğini kazandı.



                    'ESRA'RENGİZ
                    Antalya'da Esra Ülkan (28), 5 gün önce sırra kadem bastı. Ailesi polisin kapısını çaldı: Kızımız kaçırılmış olabilir...



                        KORKUTAN PATLAMA
                        Kahramanmaraş Pazarcık'ta petrol boru hattında patlama meydana geldi. Ölen yada yaralanan olmadı. Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu trafiğe kapatıldı. Olay yerine yakın hat vanaları kapatıldı.



                        117 MİLYON DEVRETTİ
                        6 Bilen çıkmayınca 117 milyon 764 bin lira devretti. 5 bilenler 18 bin 898'er lira, 4 bilenler 420'şer lira, 3 bilenler 23'er lira, 2 bilenler ise 2'şer lira alacak.



                        BARZANİ KAŞINIYOR
                        Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, ABD Uluslararası Din ve İnanç Özgürlüğü Komitesi Komiseri Nadine Maenza ve beraberindeki heyeti konuk etti. Barzani, Nadine Maenza ile Türkiye'nin bölündüğü bir haritanın önünde kameralara poz verdi. Haritada Türk topraklarının birçok parçaya bölündüğü, doğu vilayetlerine Ermenistan, güneydoğu bölgelerine ise Kürdistan isminin verildiği görülüyor.

                        VAKA SAYISI 69 BİN 658
                        Türkiye'de dün 418 bin 253 Covid-19 testi yapıldı. 69 bin 658 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 77 bin 612 oldu.

                        GURURUMUZ YAYLA
                        ABD'li yayın organı CNN, dünyanın en iyi çorbalarını seçti. Türkiye'den ise yayla çorbası ilk 20'ye girdi.

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                        Haberler Yaşam İş makinesiyle gelen hurdacı 44 senedir kullanılmayan köprüyü çaldı!
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