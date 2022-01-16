Konya'da Melike Şahin erkek arkadaşının kaldığı pansiyondan düşüp öldü

Konya Akşehir'de önceki gün üniversite öğrencisi Melike Şahin (20) erkek arkadaşı Murat Ş.'nin kaldığı pansiyonun 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetti.

İfadesine başvurulan Murat Ş'nin, 'Melike'nin kendisine eski sevgilisi ve aile üyeleri tarafından cinsel istismara maruz kaldığını bu nedenle de Kocaeli'ne gitmek istemediğini söylediğini' anlattı. Murat Ş., Melike'nin balkondan düşmeden hemen önce ise yaşamak istemediğini söylediğini de sözlerine ekledi. Tolga YANIK



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