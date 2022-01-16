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    Konya'da Melike Şahin erkek arkadaşının kaldığı pansiyondan düşüp öldü

    Melike Şahin, Konya’da 4’üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.Son yıllarda birçok genç kız, camlardan düşerek hayatını kaybetti. Evdeki erkeklerin hepsi de "intihar" diye ifade verdi!

    Cam pazarı!

    Konya Akşehir'de önceki gün üniversite öğrencisi Melike Şahin (20) erkek arkadaşı Murat Ş.'nin kaldığı pansiyonun 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetti.

    İfadesine başvurulan Murat Ş'nin, 'Melike'nin kendisine eski sevgilisi ve aile üyeleri tarafından cinsel istismara maruz kaldığını bu nedenle de Kocaeli'ne gitmek istemediğini söylediğini' anlattı. Murat Ş., Melike'nin balkondan düşmeden hemen önce ise yaşamak istemediğini söylediğini de sözlerine ekledi. Tolga YANIK


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    Haberler Yaşam Konya'da Melike Şahin erkek arkadaşının kaldığı pansiyondan düşüp öldü
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