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    156 Kilo olan İsmail Uçar azmiyle hayatını değiştirdi! Spor ve diyete başlayarak 8 ayda 50 kilo verdi

    Tıp öğrencisi İsmail Uçar, 156 kiloya yükseldi! Zayıflamaya karar verdi. Tüp mide ameliyatı yerine, diyet ve spora yöneldi. 8 ay boyunca mücadele etti. Tam 50 kilo vererek 106’ya indi.

    İsmail artık ’Uçar’

    Genç doktor adayı, yalnızca diyet ve spor yaparak kilolarını verdi. İsmail Uçar, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde son sınıf öğrencisiydi. 24 yaşındaki genç, kilolarına bir türlü dur diyemedi. Kısa sürede 156 kiloya yükseldi!



    Ancak kiloları nedeniyle sosyal hayatında sorunlar yaşayınca zayıflamaya karar verdi. Bunun için spor yaptı, diyetisyen eşliğinde sağlıklı beslendi. 8 aylık sürecin sonunda 50 kilo vererek 106'ya indi.



    Hem sağlığı hem de mesleği için zayıfladığını söyleyen Uçar, şunları söyledi: Aşırı kilolu olduğum için sosyal hayatta zorluk çekiyordum. Beğendiğim kıyafeti değil üstüme olan kıyafeti almak zorunda kalıyordum.



        Bu da beni üzüyordu. Günlük hayatımda da çok sorunlar çektim yaşam kalitem çok azdı. Hareket kabiliyetimden, sosyal ve özel hayatıma kadar çok sıkıntılar çektim.

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        Haberler Yaşam 156 Kilo olan İsmail Uçar azmiyle hayatını değiştirdi! Spor ve diyete başlayarak 8 ayda 50 kilo verdi
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