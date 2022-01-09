156 Kilo olan İsmail Uçar azmiyle hayatını değiştirdi! Spor ve diyete başlayarak 8 ayda 50 kilo verdi





Bu da beni üzüyordu. Günlük hayatımda da çok sorunlar çektim yaşam kalitem çok azdı. Hareket kabiliyetimden, sosyal ve özel hayatıma kadar çok sıkıntılar çektim.

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