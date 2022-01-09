156 Kilo olan İsmail Uçar azmiyle hayatını değiştirdi! Spor ve diyete başlayarak 8 ayda 50 kilo verdi

Genç doktor adayı, yalnızca diyet ve spor yaparak kilolarını verdi. İsmail Uçar, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde son sınıf öğrencisiydi. 24 yaşındaki genç, kilolarına bir türlü dur diyemedi. Kısa sürede 156 kiloya yükseldi!
Ancak kiloları nedeniyle sosyal hayatında sorunlar yaşayınca zayıflamaya karar verdi. Bunun için spor yaptı, diyetisyen eşliğinde sağlıklı beslendi. 8 aylık sürecin sonunda 50 kilo vererek 106'ya indi.
Hem sağlığı hem de mesleği için zayıfladığını söyleyen Uçar, şunları söyledi: Aşırı kilolu olduğum için sosyal hayatta zorluk çekiyordum. Beğendiğim kıyafeti değil üstüme olan kıyafeti almak zorunda kalıyordum.