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    Bir dönem terör nedeniyle gidilemeyen Mergabütan Yaylası’nda kayak keyfi yaşanıyor

    50 odalı, 120 yataklı, 5 yıldızlı otel ayarında bir barınma merkezinin de bulunduğu Mergabütan’da 6 bin metre uzunluğundaki pistte bölge halkı kayak yapmanın keyfini çıkardı. İşte sizler için derlediğimiz 27 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Hakkari’de güzel şeyler oluyor

    İran ve Irak sınırını kesiştiği noktada yer alması nedeniyle uzun yıllar terör olaylarından en çok etkilenen Hakkâri'de, bir dönem terörden dolayı gidilemeyen Mergabütan Yaylası'nda kayak keyfi başladı. 2 bin 800 rakımlı bölgede yapılan 6 bin metre uzunluğundaki pistte, vali, komutanlar, başsavcı, emniyet müdürü Hakkârililer ile birlikte kayak yaptı. PKK'dan temizlenen Hakkari'de, "Hakkari'de güzel şeyler oluyor. Hakkari'de hayat var" sloganı ile sosyal faaliyetlere ve önemli projelere imza atılıyor.



    DR. ECMO!
    Kokusu hala burnumda, sağlığı çok iyi şimdi şükür. O da benim gibi savaşçı. Ne olur herkes aşısını olsun" dedi
    Tuğçenur İncebacak, hamileyken COVİD-19'a yakalandı. Bebeği sezaryenle doğarken o ECMO cihazına bağlandı. 50 günlük mücadeleyle hastalığı atlattı...



    COVİD-19, en çok hamileleri tehdit etti. Karabük'te yaşayan Tuğçenur İncebacak (26) da onlardan biriydi. Genç kadın, gebeliğinin 30'uncu haftasında Coronavirüs'e yakalandığını öğrendi. Durumu ağırlaşınca İstanbul'a, Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bebeği sezaryenle dünyaya gelirken o yapay kalp akciğer makinesi ECMO'ya bağlanarak yaşam savaşı verdi. Toplam 50 günlük mücadeleyle virüsü yendi. Yoğun bakımda, yazdığı mektuplarla hayata tutunmaya çalışan genç kadın, 2 ay sonra bebeğine kavuşabildi. "Hem solunum cihazına, hem ECMO'ya bağlıydım. Derdimi anlatabilmek için mektup yazdım. Bebeğimi ilk kucağıma almam çok değişik bir duygu.



        YOK BÖYLE SEVİNÇ!
        İzmir' de yaşayan Sevinç Özcan, evli ve üç çocuk annesiydi. Mart ayında, telefonuna meme kanseri kontrolü için gönderilen uyarı mesajını fark etti. Hemen randevu alıp mamografi çektirdi. Ertesi gün, sol memesinde 3 santimetre çapında kitle olduğunu öğrendi! Hemen ameliyata alındı, lenf bezleri temizlendi. Kemoterapi ve radyoterapinin ardından, kanseri 9 ayda yendi. "Teşhis konduğunun ertesi günü anneanne olacağımı öğrendim. Bu haber bana ilaç gibi geldi. Telefon mesajı hayatımı kurtardı, değiştirdi. Şansınızı kendiniz yaratın" dedi.



        9 AYDA KANSERI YENDİ
        Sevinç Özcan, kemoterapi ve radyoterapi tedavisiyle 9 ayda kanseri yendi.



        YA'BACAK' ÇOK ŞEY VAR
        Almanya'da yaşayan Suhejl Kalac (13), geçtiğimiz yıl bacağını kırdıktan sonra kemik kanseri olduğunu öğrendi! Doktorlar, "Bacağı kesilmeli" dedi. Ancak baba Haris Kalac buna izin vermedi. Oğluyla birlikte tedavi için Türkiye'ye geldi. Prof. Dr. Volkan Gürkan'ın yaptığı başarılı operasyonla bacağına protez takılan Kalac iyileşti. Baba Kalac, "Türk doktorlar oğlumu kurtardı" dedi.



            PARDON ŞİKAYETİ!
            İstanbul'da oyuncu Uğur Arda Aydın, İBB Şehir Tiyatroları oyuncuları Nazife Aksoy ve Mana Alkoy'u taciz ettiği iddiasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dava İstinaf'a taşındı. Ünlü oyuncu Ayşegül İşsever, İstinaf'ta karar değiştirdi. "Mahkemede verdiğim ifade yanlış anlaşıldı" diyerek, sanık Aydın lehine ifade verdi. Mağdur Aksoy ise ünlü oyuncuyu savcılığa şikayet etti.
            DENİZ YUSUFOĞLU



            KALEDE SKANDAL
            İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in Noel'i geçirmek için gittiği Windsor Kalesi'ne ait arazide, 08.30'da silahlı bir kişi yakalandı. 19 yaşındaki zanlının Southamptonlı olduğu anlaşıldı. Polis zanlının araziye izinsiz girmek ve "saldırı silahı" bulundurmaktan tutuklandığını açıkladı. Zanlının araziye girdiğinde alarmların çaldığı anlaşıldı.



            PAPAZI BULDU
            Londra merkezli ITV'nin spikeri Kylie Pentelow, Papa Francis (85) ile ilgili bir talihsizlik yaşadı. Papa'nın aşı çağrısı haberinin anlatırken "Ölümü açıklandı" ifadesini kullandı. Hatasını hemen fark eden Pentelow, "Özür dilerim" dese de sosyal medya karıştı!



                CANAVAR EVLAT
                İzmir Karabağlar'da önceki sabah Alican E. (27), annesi Sevda Yalın'ı (56) göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını hastaneye kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Alican E, "Geçmiş aile meseleleri yüzünden aramızda tartışma çıktı. Sonra annem bıçağı kendine sapladı. Ben bıçaklamadım" dedi.



                HAŞEMA YASAĞINA 10 AY
                Mersin'de özel bir sitede Berra (13) ve Azra B. (9) kardeşler, havuza haşema ile girdi. Yönetici Bergüzar Özmutlu, 'Yasak' olduğu gerekçesiyle çocukları havuzdan çıkardı. 3 yıla kadar hapis cezası istenen zanlının yargılandığı davada dün karar çıktı. Mahkeme, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 10 ay hapis cezası verdi.
                Mustafa Sait ÖZKAN



                'KOCA'MAN CİNNET
                Rize'de önceki akşam bir apartmanın 6. katında oturan 68 yaşındaki Adem Özdemir, eşi Nebahat Özdemir'le (57) tartıştı. Sinirlenen koca, tabancayla ateş etti. Talihsiz kadın, hayatını kaybetti. Katil, daha sonra aynı silahla canına kıydı. Cesetler morga kaldırıldı.



                    iBB NAİL'İ GÖRMEDİ!
                    İstanbul'da görme engelli hukuk öğrencisi Nail Ölmez, metrobüse bindi. Ancak sesli anons sisteminin çalışmadığını fark etti
                    Tam40 kez 153'e bildirdi. Sorun çözülmeyince isyan etti: Hangi durağa geldiğimi bilmiyorum. Artık tek başıma yolculuk edemiyorum. (Huzeyfe ATICI)



                    KUZENLER ÖLÜME UÇTU
                    Kayseri Kocasinan'da İrem Su Pezük (11), 7. kattaki evlerinin cam kenarında oynarken aşağıya düşen amcasının kızı Zehra Gül Pezük'ü (10) kurtarmak için arkasından tutmaya çalıştı. Camdan aşağı düşen amca çocukları, 11 katlı apartmanın beton zeminine çakılarak ağır yaralandı. Kuzenler ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.



                    99 MİLYON DEVRETTİ
                    Süper Loto'da 6 bilen çıkmayınca 99 milyon 81 bin lira devretti. 5 bilenler 29 bin 584'er lira, 4 bilenler 551'er lira, 3 bilenler 29'ar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.



                        BİR TALİHLİYE 5.9 MİLYON
                        Şans Topu'nda 5+1 bilen bir kişi, 5 milyon 974 bin lira kazandı. 5 bilenler 2'şer bin, 4+1 bilenler 495'er, 4 bilenler 47'şer, 3+1 bilenler 25'er, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.

                        SOFRA BEZİ KABUSU
                        Afyonkarahisar'da Hacer Öz, dün sabah kahvaltı sonrası evin 1. katında bulunan balkondan sofra bezi silkmeye başladı. Bu esnada dengesini kaybedip aşağıya düştü. Yaralanan talihsiz kadın, bilinci kapalı vaziyette hastaneye götürüldü. Öz'ün tedavisi devam ediyor.

                        PKK'LI HAİNLER ETKİSİZ KALDI
                        Şanlıurfa'nın karşısında bulunan Barış Pınarı Bölgesi'ne saldırı hazırlığında olan 3 terörist etkisiz hale getirildi. MSB'nin açıklamasında "Kahraman komandolarımız, 3 PKK/ YPG'li teröristi, etkisiz hâle getirdi" denildi.

                        SOSYAL MEDYADA HAKARET KRİTERİ
                        Yargıtay, sosyal medyada hakaretle ilgili zamanaşımı konusuna açıklık getirdi. Mağdurun "hakareti öğrenme tarihinin suç tarihi" olarak kabul edileceğini belirtti. Avukat Alev Acar, "Bundan sonra, çok önceki tarihlerde yapılan hakaretler de şikayet edilebilir" dedi.

                        YÜKSEKÖĞRETİM TARİHİNDE BİR İLK
                        YÖK, yurtdışında diplomaların hızla tanınacağı, istihdam oranlarının artacağı bir çalışmayı hayata geçirdi. İlk kez 39 Türk üniversitesindeki 129 lisans programının yeterlilikleri belirlendi.

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                        5 büyükşehirde en ekonomik su Bursa’da
                        Haberler Yaşam Bir dönem terör nedeniyle gidilemeyen Mergabütan Yaylası’nda kayak keyfi yaşanıyor
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