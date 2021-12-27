Bir dönem terör nedeniyle gidilemeyen Mergabütan Yaylası’nda kayak keyfi yaşanıyor

İran ve Irak sınırını kesiştiği noktada yer alması nedeniyle uzun yıllar terör olaylarından en çok etkilenen Hakkâri'de, bir dönem terörden dolayı gidilemeyen Mergabütan Yaylası'nda kayak keyfi başladı. 2 bin 800 rakımlı bölgede yapılan 6 bin metre uzunluğundaki pistte, vali, komutanlar, başsavcı, emniyet müdürü Hakkârililer ile birlikte kayak yaptı. PKK'dan temizlenen Hakkari'de, "Hakkari'de güzel şeyler oluyor. Hakkari'de hayat var" sloganı ile sosyal faaliyetlere ve önemli projelere imza atılıyor.