Bir dönem terör nedeniyle gidilemeyen Mergabütan Yaylası’nda kayak keyfi yaşanıyor

İran ve Irak sınırını kesiştiği noktada yer alması nedeniyle uzun yıllar terör olaylarından en çok etkilenen Hakkâri'de, bir dönem terörden dolayı gidilemeyen Mergabütan Yaylası'nda kayak keyfi başladı. 2 bin 800 rakımlı bölgede yapılan 6 bin metre uzunluğundaki pistte, vali, komutanlar, başsavcı, emniyet müdürü Hakkârililer ile birlikte kayak yaptı. PKK'dan temizlenen Hakkari'de, "Hakkari'de güzel şeyler oluyor. Hakkari'de hayat var" sloganı ile sosyal faaliyetlere ve önemli projelere imza atılıyor.
DR. ECMO!
Kokusu hala burnumda, sağlığı çok iyi şimdi şükür. O da benim gibi savaşçı. Ne olur herkes aşısını olsun" dedi
Tuğçenur İncebacak, hamileyken COVİD-19'a yakalandı. Bebeği sezaryenle doğarken o ECMO cihazına bağlandı. 50 günlük mücadeleyle hastalığı atlattı...
COVİD-19, en çok hamileleri tehdit etti. Karabük'te yaşayan Tuğçenur İncebacak (26) da onlardan biriydi. Genç kadın, gebeliğinin 30'uncu haftasında Coronavirüs'e yakalandığını öğrendi. Durumu ağırlaşınca İstanbul'a, Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bebeği sezaryenle dünyaya gelirken o yapay kalp akciğer makinesi ECMO'ya bağlanarak yaşam savaşı verdi. Toplam 50 günlük mücadeleyle virüsü yendi. Yoğun bakımda, yazdığı mektuplarla hayata tutunmaya çalışan genç kadın, 2 ay sonra bebeğine kavuşabildi. "Hem solunum cihazına, hem ECMO'ya bağlıydım. Derdimi anlatabilmek için mektup yazdım. Bebeğimi ilk kucağıma almam çok değişik bir duygu.