Kübra Boyraz Solmazgül botoks nedeniyle yaşamını kaybetmesinde flaş gelişme! Dolandırdılar

İstanbul Beylikdüzü'nde 21 Eylül'de bir çocuk annesi Kübra Boyraz Solmazgül (38), bir güzellik merkezinde botoks yaptırdıktan sonra fenalaştı. 'Pıhtı atması' nedeniyle de hayatını kaybetti.

Olay sonrası başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Erdal Doğruya ve doktor Öner Özsoyeri tutuklandı. Kübra Boyraz Solmazgül davasının sanıklarından Erdal Doğruya, cezaevinde kaldığı sürede vekalet verdiği ailesi tarafından dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Doğruya, "Cezaevindeyken annem H.D.'ye vekalet verdim. Onlar da bana avukat tuttu. Cezaevinden çıktıktan sonra iş yerimin ve 2 arabamın babamın üstüne geçtiğini gördüm. Arabaları da satmışlar. Evimdeki ziynet eşyalarında da eksikler vardı. Dükkanımı almak için çok uğraştım ama alamadım. Bu sürede babam A.D. tarafından çok defa tehdit edildim. Şu anda da işim gücüm yok. Bu nasıl aile arkadaş" dedi.