Turistik Doğu Ekspresi seferleri bugün yeniden başladı! Bin 300 liralık yataklı vagon biletleri yok sattı

Covid-19 nedeniyle ara verilen ve Ankara-Kars arasında yapılan Turistik Doğu Ekspresi'ne yeniden başlandı. İlk tren bugün Ankara'dan kalktı. TCDD Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından olan Doğu Ekspresi, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahında bin 310 kilometre yol kat ettikten sonra Kars'a ulaşacak. Bu sayede Kars çok sayıda yerli ve yabancı turiste ağırlayacak. Trenin son istasyonu olan şehire giden yolcular, Ani Ören Yeri'ni, Kars Kalesi'ni ziyaret edebilecek. Buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızaklarla gezinti yapabilecek.

BİLETLER BİN 300 TL

Turistik Doğu Ekspresi'nin bilet fiyatları da açıklandı. Yataklı vagonlarda tek kişilik biletin ücreti 130 liraya çıktı. Vagonun iki kişi kullanılması halinde fiyat 650 TL'ye iniyor. Turistik olmayan tek kişilik pulman bileti kişi başı 68 liradan satılıyor.