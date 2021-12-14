Kadına şiddetin sonu gelmedi. Onun en simge isimlerinden biri de 21 yaşındaki Berfin Özek'ti. Hatay'da yaşayan Özek, 2019'da ayrıldığı sevgilisi Casim Ozan Çeltik'in asitli saldırısıyla sağ gözünü kaybetti. Saldırının ardından tutuklanan Casim Ozan Çeltik'in 13 yıl 6 ay hapsi istendi. Ancak Berfin, kısa süre sonra şikayetini geri çekti. Önceki gün de yüzünü tanınmaz hale getiren cani Casim'le evlendi! Olayın şokunu atlatamayan baba Yaşar Özek, "Nikahı sosyal medyadan duydum. Bize haber vermedi. Berfin için günlerce ağladım, acı çektim. O gitti önce affetti. Sonra da evlendi. Nasıl yapar bunu!" diyerek tepki gösterdi.
GÜL KİREKLO
- Yaşam
- 14.12.2021 Gazete
Asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek'in babası isyan etti! Onu öldürmek isteyen adamla nasıl evlenir?
Berfin Özek, 2019'da sevgilisi Casim Ozan Çeltik'in asitli saldırısına uğradı. Sağ gözünü kaybetti, yüzünde ağır izler kaldı. Davasında tüm Türkiye'nin destek olduğu genç kız, önceki gün o caniyle nikah kıydı! Babasının tepkisi yürekleri dağladı: Günlerce onun için ağladım, acı çektim. Onu öldürmek isteyen adamla nasıl evlenir?
Kadına şiddetin sonu gelmedi. Onun en simge isimlerinden biri de 21 yaşındaki Berfin Özek'ti. Hatay'da yaşayan Özek, 2019'da ayrıldığı sevgilisi Casim Ozan Çeltik'in asitli saldırısıyla sağ gözünü kaybetti. Saldırının ardından tutuklanan Casim Ozan Çeltik'in 13 yıl 6 ay hapsi istendi. Ancak Berfin, kısa süre sonra şikayetini geri çekti. Önceki gün de yüzünü tanınmaz hale getiren cani Casim'le evlendi! Olayın şokunu atlatamayan baba Yaşar Özek, "Nikahı sosyal medyadan duydum. Bize haber vermedi. Berfin için günlerce ağladım, acı çektim. O gitti önce affetti. Sonra da evlendi. Nasıl yapar bunu!" diyerek tepki gösterdi.