Sivas'ta korkunç olay! Boşandığı eski eşine sokak ortasında bıçakla saldırdı

Sivas Şarkışla'da Necmettin G. (37), bir yıl önce boşandığı Müzeyyen B.'yle (35) cadde ortasında karşılaştı. Eski koca, kadına bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Müzeyyen B, yardım istedi.

Necmettin G. ise elindeki bıçakla tehdit ettiği çevredekileri engelledi. Olay yerine gelen ekipler, saldırganı etkisiz hale getirdi. Yaralanan B. ambulansla kaldırıldığı Şarkışla İlçe Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Müzeyyen B.'nin hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen Necmettin G., eski eşinin başkasıyla evlenme aşamasında olduğunu öğrendiğini, bu nedenle bıçakladığını söyledi. Cani, tutuklanarak cezaevine gönderildi.