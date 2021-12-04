Musa Orhan İpek Er'e cinsel saldırıda bulundu! 10 yıl ceza aldı (Yaşam haberleri)

Batman'da eski uzman çavuş Musa Orhan, intihar eden İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulundu. Tutuksuz yargılanan Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi. Sanık hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış kararı verildi.

DUMAN OLDU

Hatay'da Mehmet Duman, kendisine ait 2 ayrı evde oturan oğlu ve torunuyla anlaşmazlık yaşayınca evlerini boşaltmalarını istedi. Ali Duman, ısrarcı olması üzerine, oğlu Umut Duman'ı yanına aldı. Babası ve bakıcı kız kardeşi Vahide Duman'ı darbetti.

BELARUS!

Antalya'da Osman Avcı, 2 yıl önce evlendiği Belaruslu Anastasia Bukh'dan Alya (1,5) adlı kızı dünyaya geldi. Anastasia, 6 Ekim'de eşi işteyken kızını yanına alıp Belarus'a kaçtı. Avcı ise polise gidip şikayetçi oldu. Acılı baba, yetkililerden yardım istedi. Eşinin kendisine ulaşıp para talep ettiğini söyledi.

TÜH BEBEK!

Ankara'da A.N. ile M.N. evlendikten sonra çocukları dünyaya gelmeyince tüp bebek tedavisi görmeye başladı. İlk tedavi düşükle sonlandı. M.N, eşinin ihtiyaçlarıyla yeterince ilgilenmediği, kocasının ailesinin devamlı olarak yaşamlarına müdahale ettiklerini belirterek boşanma davası açtı. İkinci denemesinin de başarısız olması durumunda evi terk edeceğini söyleyen kadın ile kadının ailesine hakaret eden kocanın boşanma davasında Yargıtay, mahkemenin kararını bozdu. Emsal bir karara imza attı. Kadının ailesine "garaj tarafı" diyen erkeği, ağır kusurlu buldu. Tazminata mahkum etti. Halit TURAN

UFUKTA MUTLULUK VAR

Trafik kazası sonucu engelli olan genç, aşkla hayata sarıldı. Yüreklere işleyen olayın adresi Antalya'ydı. Motodrag yarışçısı Ufuk Kadir Bulut, 2013'te ters yönden gelen otomobille çarpıştı. Kaza sonrası 72 gün komada kaldı. Yüzde 99 engelli raporu verilen, 2 yıl yatağa bağımlı yaşayan Ufuk Kadir Bulut, rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeye başladı. 5 ay önce de bayram ziyareti için evine gelen Betül Örken'le karşılaştı. İlk görüşte aşık olan ikili, sevginin gücüyle engelleri aştı. Hayata sımsıkı sarılan Ufuk Kadir Bulut konuşmaya hatta yeniden yürümeye başladı. Betül Örken, "Benim aradığım tek şey sevgiydi. O sevgiyi buldum. Kadir'e sımsıkı sarıldım. Yakında evleneceğiz. Bir an önce toparlayıp dans etmek istiyoruz. Evleneceğiz, hayallerimiz var. Bir bebeğimiz olmasını istiyoruz. Sevgimizle, çabamızla her gün ilerliyoruz" diyerek mutluluklarını anlattı.

İLK YARDIM HAREKEDİ

Aydın Efeler'de Fatiye Kibar, 3 sene önce sokakta bulduğu 3 kedi yavrusunu evine aldı. Ancak Nazlı isimli kedi, geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. Yapılan muayenede, rahim kısmında kanama olduğu anlaşıldı. İyileşmesi için kan nakli yapılmalıydı. Bunun üzerine evdeki kardeşi Çakıl'dan nakil yapıldı. Hızla toparlanan Nazlı evine yollandı. Fatiye Kibar "Şu an çok mutluyum. Sırtımdan büyük bir yük kalktı" ifadesini kullandı.

GİDİP KÖYMELİ

Birleşmiş Milletler (BM) dünya Turizm Örgütü dünyanın en güzel kırsal turizm destinasyonlarını seçti. Türkiye'den Nevşehir'in Mustafapaşa köyü ile Sakarya'nın Taraklı ilçesi listeye girdi. Yarışmada, birinciyse Rusya'nın Bekhovo köyü seçildi.

AFİYET OLSUN!

Kasap Nusret Gökçe, salt bea yani tuzlama hareketiyle dünya çapında ün yaptı! Londra'da açtığı restoranın ardından İngiltere'nin de gündemine yerleşti. Şimdi de The Sun gazetesinin manşetlerini süsledi. Bir İngiliz çift, Nusret'in menüsündeki fiyatlardan şikayet etti. Ürünleri daha uygun fiyata yemek için Türkiye'ye gittikleri söyledi. Turistler, İngiltere'de Tomahawk bifteği ve yan ürünlerine bin 450 sterlin (26 bin TL) verirken Etiler Nusret'te 110 sterlin (2 bin lira) ödedi.

TATSIZSES!

Şair ve yazar Necdet Rüştü Efe'nin kızı Şirin Nisan Dengiz, geçtiğimiz aylarda mahkemeye gitti. Babasına ait 'Batan Gün Kana Benziyor' adlı eserin İbrahim Tatlıses'in 'Yağmurla Gelen Kadın' albümünde izinsiz kullandığını söyledi. 21 bin lira da tazminat istedi. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, dava dosyasını bilirkişiye gönderdi. Deniz YUSUFOĞLU

YILDIZLI PEKİYİ

Ankara'da yaşayan Yıldız Kartal, 8 aylıkken omuriliğindeki tümör nedeniyle engelli kaldı. Buna rağmen yılmadı. Çalıştı, çabaladı. Önce üniversite eğitimini tamamladı. Ardından Levent Kartal ile evlenerek kızı Esila'yı kucağına aldı.

HELAL OLSUN...

Türkiye Tekerlekli Sandalye Kadın Basketbol A Milli Takımı'nda oynayan Kartal, hayatını engellilere adadı. Tasarladığı sweatshirt, pano, cüzdan, çanta, önlük ürünleri Instagram'dan satışa çıkarttı. Elde ettiği parayı Türkiye'nin dört bir yanındaki bin 570 engelli için harcadı. Kimine protez bacak, kimineyse tekerlekli sandalye aldı. Duygularını şöyle anlattı: Engellilerin sadece bakıma muhtaç olmadığını göstermek istedim. İstediklerinde her şeyi başarabildiğini kanıtlamak istedim. Ceyhan TORLAK

KATİL SALINCAK

Antalya'da liseli Ahmet Görkem, bir kafeye uğradı. Kalp şeklindeki salıncakta sallandı. BU sırada kafaüstü yere çakıldı. Hemen hastaneye kaldırıldı ama ne yazık ki kurtarılamadı.

SİVİLCE FELÇ ETTİ

Ordu'da Muhammed Dikici, 2 yıl önce Japonya'da işe başladı. Göbeğindeki sivilceyi sıktı. Enfeksiyon kaptı. Mikrop kan yoluyla vücuduna yayıldı. Sinir sistemine bulaştı. Bir anda hareketleri kısıtlandı. Felç kaldı.

HASSAS KONU!

YOUTUBER Selay Yörük, paylaşımlarına 'Nice ass' yazan A.İ.'yi şikayet etti. Takipsizlik kararı verilince öfkelendi: Bu kelime en basit ve nazik anlamıyla Türkçede 'kalça' anlamına geliyor. Resmen taciz!

BALLI FEHMİ!

Eşinin ihanetle suçladığı Fehmi Pazarlı, Esra Erol'da'ya bağlandı "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar" diye söze başladı. Şöhreti yakaladı. Sosyal medyayı salladı: Balcıların kahramanı oldum. Reklam teklifi aldım.



2 TALİHLİYE 125'ER BİN TL

10 bilen 2 kişi, 125'er bin lira kazandı. 9 bilenler 3'er bin, 8 bilenler 241'er, 7 bilenler 47'şer, 6 bilenler 8'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.