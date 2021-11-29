İstanbul'da lodos hayatı felç etti! Arnavutköy'de çatı uçtu, Pendik'te tekne battı, Avcılar'da dev dalgalar oluştu





Olayla ilgili konuşan Pendik Amatör Denizciler Derneği Başkanı Hulusi Ketenci, "Meteorolojinin uyarısında ciddi fırtına beklentisi olduğu söyleniyordu. Liman başkanlığımızın teknecileri uyarmasına, bizim de arkadaşları uyarmamıza rağmen maalesef olumsuz durumlarla karşılaştık. İki teknemiz battı. Biri de hali hazırda karada. Pendik'te balıkçı barınağımızın olmayışından dolayı bu gibi durumlarla karşılaşıyoruz." dedi.

ARNAVUTKÖY'DE ÇATI UÇTU

Arnavutköy'de bir binanın çatısı lodosun etkisiyle uçtu. O anlar mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İstanbul'da lodos etkisini artırmaya başladı. Arnavutköy'de bir binanın çatısı lodosun etkisiyle uçtu. Mahalle sakinleri o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi.