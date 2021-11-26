Ankara'da akıllara durgunluk veren dolandırıcılık vakası

Ankara'da 4 kişi, Kamuran (87) ve İrfan Türker (87) çiftini aradı. Telefonda kendilerini polis olarak tanıttı. Kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini söyledi. 186 bin euro (2 milyon 500 bin TL) ve 185 bin 286 dolar (2 milyon 200 bin TL) dolandırdı.

Tutuklanan sanıkların Ankara'da yargılanmasına başlandı. Parayı Türker çiftinden teslim alan kurye sanık Hüseyin Karaca, kardeşinin 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu olduğunu, karşı tarafın istediği kan parasını verebilmek için işi kabul ettiğini, ancak pişman olduğunu söyledi.