İstanbul Başakşehir'de vahşet! Eşini döverek öldürdü

İstanbul Başakşehir'de geçtiğimiz pazar kendilerine ait aynı tekstil atölyesinde çalışan karı koca, önceki gece saatlerine kadar mesaiye kaldı. Bir süre sonra koca Mehmet Altıntaş, 18 ve 14 yaşlarında olan kızlarını eve gönderdi. Alkol alan koca, tartıştığı eşi Şahibe'yi darp etmeye başladı. Ağır şekilde yaralanan kadın, kanlar içinde yere yığıldı.

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Cani ise kızlarına "Dükkana gelin anneniz kötü durumda" diye telefon açıp iş yerinden kaçtı. Olay yerine gelen iki kız, annelerini görünce ekiplere bildirdi. Hastaneye kaldırılan Altıntaş, kurtarılamadı. Olay yerinden ticari aracıyla kaçan katil, saklandığı bir binanın bodrum katında yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Mehmet Altıntaş, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.