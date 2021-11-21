Kanseri 3 kez yenen 2 çocuk annesi Çiçek Akçay, ikinci kez hasta bir çocuğa gönüllü anne oldu

Antalya'da 3 kez kanseri yenen 2 çocuk annesi Çiçek Akçay (38), lösemili çocuklara moral desteği veriyor. Geçen yıl Bera Alasırt'a (5) gönüllü anne olan Akçay, şimdi de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 3 yaşındaki Mihrimah Gasanova'ya kol kanat gerdi. Akçay, Mihrimah ve annesi Aynur Gasanova'ya doğul günü düzenledi.

Etkinliğe Bera Alasırt ile lösemiyi yenmiş başka çocukların aileleri de geldi. Mihrimah, "Lösemi değil, sen güçlüsün' yazılı pastanın mumlarını üfledi. Duygulu anlar yaşayan minik çocuk, Akçay'a, "Sen melek kalpli bir annesin" diyerek teşekkür etti. Çiçek Akçay ise "Lösemili çocuklara farkındalık için sizde bir yavrunun kahramanı olmak istiyorsanız, mutlaka yüreğine hayatına dokunun" dedi. Akçay ayrıca LÖSEV'in de Mihrimah'a destek vermesini istedi. Erdoğan ÖZTÜRK