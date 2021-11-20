Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Erzurum’da 5.1’lik deprem

    Erzurum'un Köprüköy İlçesi'nde dün saat 15.40 sıralarında, 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Topçu, Kaya Balık ve Sarıtaş köylerinde bazı kerpiç evler yıkılırken, enkaz altında kalan 2 vatandaş sağ olarak kurtarıldı.

    Erzurum’da 5.1’lik deprem
    Türkiye, Düzce'nin ardından Erzurum'dan gelen haberle sarsıldı.



    Erzurum'un Köprüköy İlçesi'nde dün saat 15.40 sıralarında, 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Topçu, Kaya Balık ve Sarıtaş köylerinde bazı kerpiç evler yıkılırken, enkaz altında kalan 2 vatandaş sağ olarak kurtarıldı.

    Sarsıntı nedeniyle kaya parçaları düşen Hınıs-Köprüköy kara yolu da ulaşıma kapandı.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bursa estetik görünüme kavuşuyor
    Haberler Yaşam Erzurum’da 5.1’lik deprem
        SON DAKİKA