Erzurum’da 5.1’lik deprem

Türkiye, Düzce'nin ardından Erzurum'dan gelen haberle sarsıldı.
Erzurum'un Köprüköy İlçesi'nde dün saat 15.40 sıralarında, 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Topçu, Kaya Balık ve Sarıtaş köylerinde bazı kerpiç evler yıkılırken, enkaz altında kalan 2 vatandaş sağ olarak kurtarıldı.
Sarsıntı nedeniyle kaya parçaları düşen Hınıs-Köprüköy kara yolu da ulaşıma kapandı.
Erzurum'un Köprüköy İlçesi'nde dün saat 15.40 sıralarında, 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Topçu, Kaya Balık ve Sarıtaş köylerinde bazı kerpiç evler yıkılırken, enkaz altında kalan 2 vatandaş sağ olarak kurtarıldı.
Sarsıntı nedeniyle kaya parçaları düşen Hınıs-Köprüköy kara yolu da ulaşıma kapandı.