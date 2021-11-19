Bursa Büyükşehir Belediyesi 'Genç Dostu Şehir' ödülüne layık görüldü

Gençleri merkeze alan projeleri ve gönüllülük hareketiyle daha önce Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 'Genç Dostu Şehir' ödülüne layık görülen Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de gençliğe yönelik projeleriyle AK Parti Genel Merkezi tarafından ödüllendirildi. AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri Yarışması'nda ödüle değer görülen Bursa'nın ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Tam Bana Göre Festival'in açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri Yarışması'nda ödül alan belediye başkanlarını tebrik etti. Erdoğan, ilkinin açılışını yaptıkları gençlik festivalini gelecek yıllarda daha da geliştirerek sürdürmeyi ve geleneksel hale getirmeyi planladıklarını kaydetti.

BİR KEZ DAHA…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından 'Gençlik Hizmetlerine Yönelik Fiziki Belediyecilik Yatırımları', 'Kültür, Sanat, Yayıncılık, Eğitim ve Spor Faaliyetleri', 'Teknoloji, Girişim, Robotik ve Yazılım Faaliyetleri' temalı 3 ayrı kategoride düzenlenen proje yarışmasında dereceye giren büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarına ödüllerini verdi. Gençleri merkeze alan projeleri ve gönüllülük hareketiyle daha önce Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 'Genç Dostu Şehir' ödülüne layık görülen Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de gençliğe yönelik projeleriyle AK Parti Genel Merkezi tarafından ödülle değer görüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

'GENÇLERİMİZ GELECEĞİMİZ'

Gençliğe yönelik hizmetlerinin ikinci kez ödüle değer görülmesinin mutluluk verici olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şöyle konuştu: "Gençlik merkezlerimiz başta olmak üzere farklı merkezlerde gençlere yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerden kurslara kadar birçok alanda etkinlikler düzenliyoruz. Görükle Gençlik Merkezimizi, ardından Hüsnü Züber Evi Muradiye Gençlik Merkezi ve merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismini verdiğimiz Gençlik Merkezi'ni hizmete açtık. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Güçlü Türkiye'nin gelecekteki yöneticileri olacak gençlerimiz için her türlü imkanı kullanıyoruz."

YATIRIM KARDEŞLİĞİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kardeş şehircilik ilişkileri kapsamında Ağrı'ya yapılacak Mahalle Konağı ve Ana Okulu'nun temeli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı törenle atıldı.

AĞRI'YA DEĞER KATACAK

Bakan Kurum, "İçerisinde taziye evinin, muhtarlığın, kreşin, kütüphanenin, çok amaçlı salonun ve mescidin bulunduğu bu kıymetli ve güzel eserimiz şehrimizin kalbinde şehre değer katacak. Ağrı'yı bölgesinde lider şehir yapmak amacıyla çalışmalarımızı hep birlikte yapıyoruz" dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Ağrı ile özünde eskiye dayanan ama resmi olarak yeni kardeş olduklarını belirterek, "Ağrılı hemşehrilerimiz Bursa'da ziyadesiyle var. Gönülleri ve duaları Ağrı'dayken bir taraftan da Bursa'nın sosyal hayatına büyük destek ve katkı veriyorlar. Savcı Sayan ile dönem dönem neler yapabiliriz diye istişarelerde bulunuyoruz. Araç takviyelerimiz oldu, bunun yanında Mahalle Konağımız ve anaokulu ile alakalı çalışmamızın startını verdik. Hayırlı olsun" diye konuştu. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise "Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Ağrı'ya çok büyük yatırımları oldu. Bursa Büyükşehir ve Yıldırım Belediye Başkanıma ve gelen herkese Ağrılılar adına çok teşekkür ederim" dedi. Tören sonrasında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce bir otobüs, bir cenaze aracı ve bir kamyon Ağrı Belediyesi'ne hibe edildi.