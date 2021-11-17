Muğla'da dolmuşta oturduğu koltuğu kırınca 77 kilo zayıfladı!

Muğla'da 2018 yılında 157 kilo olan Hulisi Ergen'in (25) hayatı, dolmuşta oturduğu engelli koltuğunun kırılmasıyla değişti. Hemen zayıflamaya karar veren Ergen, spor salonuna giderek Muay Thai ve boksla ilgilenmeye başladı.

Tam 3 yıl boyunca gece gündüz demeden çalışan Ergen, şu an 80 kiloya kadar indi. Ergen bu değişimini şöyle anlattı; "Dolmuşa bindim, oturduğum koltuk kırıldı. Çok utandım. Araçtan iner inmez spor salonuna koştum. Hem spor yaptım, hem de diyet uyguladım. Akşamları saat 17.00'den sonra yemeyi içmeyi kestim, başardım" dedi.